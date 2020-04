नई दिल्लीः पालघर की घटना के बाद आलोचनाओं का शिकार हुई महाराष्ट्र सरकार के बचाव में अब एनसीपी प्रमुख शरद पवार अब सामने आ गए हैं. विपक्ष लगातार महाराष्ट्र में लचर कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरने का प्रयास कर रही है तो वहीं देश भर से साधुओं ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की चेतावनी दी है. इस पूरे घटना के बाद अब शरद पवार सीएम उद्धव ठाकरे के समर्थन में उतर आए हैं. उन्होंने कहा कि पालघर में जो हुआ वह नहीं होना चाहिए और दोषियों को सजा देने के लिए सरकार पूरी कोशिश कर रही है. Also Read - Palghar Mob Lynching: साधुओं की हत्या पर भड़कीं उमा भारती, ठाकरे को लिखा पत्र, यहां पढ़ें...

पवार ने कहा कि यह घटना काफी दुखद है और हम इसकी घोर निंदा करते हैं. उन्होंने कहा कि जो हुआ वह नहीं होना चाहिए और यह काफी दुर्भाग्यपूर्ण है. इतना ही नहीं शरद पवार ने अभी तक इस पूरे मामले में पुलिस प्रशासन की तरफ से की गई कार्रवाई पर भी संतुष्टि जताई. उद्धव ठाकरे के समर्थन में पवार ने कहा कि सीएम होने के नाते वे जो कुछ इस मामले में कर सकते थे उन्होंने किया और आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी.

CM Uddhav Thackeray has spoken about the incident and doing whatever he can. But some people are raising question on law and order of the state even when the incident happened due to some rumours. This is not good: Sharad Pawar, NCP https://t.co/8KAMLeqqnA

— ANI (@ANI) April 21, 2020