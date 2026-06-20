महाराष्ट्र में हनुमान मंदिर में बड़ा हादसा: देखते ही देखते गिरी छत, 30–40 लोगों के फंसे होने की आशंका

महाराष्ट्र के परभणी तालुका के यशवाड़ी गांव स्थित हनुमान मंदिर में शनिवार (20 जून) को एक दर्दनाक हादसा हो गया. मंदिर परिसर में बने सभा मंडप का पिलर और छत का एक बड़ा हिस्सा अचानक से टूटकर गिर पड़ा. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, हादसे में 30 से 40 लोगों के मलबे में दबे होने की खबर सामने आई है. बताया जा रहा है कि मंदिर परिसर में निर्माण कार्य चल रहा था और उसी दौरान यह हादसा हुआ. बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर में मौजूद थे और कई लोग महाप्रसाद ग्रहण कर रहे थे. तभी अचानक मंडप का स्ट्रक्चर टूटकर नीचे गिर पड़ा और मौके पर अफरा-तफरी मच गई.
हादसे के तुरंत बाद, मंदिर परिसर में मौजूद लोगों और स्थानीय ग्रामीणों ने राहत कार्य शुरू कर दिया है. कई लोग अपने हाथों से मलबा हटाकर फंसे श्रद्धालुओं को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं. सूचना मिलते ही पुलिस, जिला प्रशासन और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गईं. प्रशासन की टीमों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया और पूरे इलाके को सुरक्षित करने का काम शुरू किया. फिलहाल राहत और बचाव अभियान जारी है और प्रशासन घटना के कारणों की जांच भी कर रहा है.
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