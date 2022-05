केंद्र सरकार की तरफ से पेट्रोल-डीजल की कीमतों (Petrol diesel Price) में बड़ी राहत के बाद महाराष्ट्र सरकार ने भी कर में कटौती का ऐलान किया. महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) सरकार ने राज्य में पेट्रोल पर 2 दो रुपये 8 पैसे और डीजल पर एक रुपये 44 पैसे मूल्य वर्धित कर (VAT) घटाया. उद्धव सरकार के इस फैसले से राज्य की तिजोरी पर सालाना ढाई हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त का बोझा पड़ेगा. इसके साथ ही केंद्र की कटौती के बाद महाराष्ट्र VAT कम करने वाला देश का पहला राज्य भी बन गया.Also Read - केंद्र की तरफ से की गई कटौती के बाद क्या बिहार सरकार भी कम करेगी पेट्रोल-डीजल की कीमत? जानें क्या बोले नीतीश कुमार

Maharashtra government slashes the Value-added tax (VAT) on petrol by Rs 2.08 per litre and diesel by Rs 1.44 per litre: Maharashtra DGIPR

— ANI (@ANI) May 22, 2022