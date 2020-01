नई दिल्‍ली: महाराष्‍ट्र की सियासत में विरोधी दलों के नेताओं के फोन टेपिंग का आरोप लगाने के बाद राज्‍य के चार प्रमुख दलों शिवसेना, बीजेपी, कांग्रेस और एनसीपी के नेताओं ने एक-दूसरे पर हमले किए हैं. मौजूदा सरकार के गृह मंत्री व एनसीपी नेता अनिल देशमुख ने आरोप लगाया है कि राज्‍य की पूर्ववर्ती देवेंद्र फडणवीस सरकार ने विपक्षी दलों के नेताओं के फोन टेप करने के लिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है. इसी क्रम में शिवसेना ने भी अपने नेताओं के फोन टेप कराने का आरोप लगाते हुए बीजेपी पर निशाना साधा है. वहीं, राज्‍य के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने शुुक्रवार को इन आरोपों पर जवाब देते हुए कहा कि ऐसे कभी कोई आदेश बीजेपी सरकार ने दिए थे. यह महाराष्‍ट्र की परंपरा नहीं है.

हमारी सरकार ने कभी भी फोन टेपिंग के आदेश नहीं दिए: देवेंद्र फडणवीस

महाराष्‍ट्र के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा, विपक्षी दलों के नेताओं की फोन टेपिंग महाराष्‍ट्र की परंपरा नहीं है. हमारी सरकार ने कभी ऐसे आदेश नहीं दिए. वर्तमान सरकार किसी भी जांच को किसी भी एजेंसी से करवाने के लिए स्‍वतंत्र है. यहां तक कि शिवसेना के नेता भी तब राज्‍य के गृह मंत्रालय का हिस्‍सा थे.

Maharashtra Former CM&BJP leader Devendra Fadnavis: Phone tapping of opposition leaders is not a tradition of Maharashtra. Our govt never gave such an order. Present state govt is free to do any probe by any agency. Even Shiv Sena leaders were a part of State Home Ministry then. pic.twitter.com/tPpkWIXTMf — ANI (@ANI) January 24, 2020

फोन टैप करने के लिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग: गृह मंत्री अनिल देशमुख

बता दें कि एक दिन पहले गुरुवार को महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने आरोप लगाया था कि पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विपक्षी नेताओं के फोन टैप करने के लिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया और कहा कि इस संबंध में जांच का आदेश दिया गया है. उन्‍होंने मीडियाकर्मियों से कहा था कि राज्य पुलिस विभाग के साइबर सेल को उन विपक्षी नेताओं के फोन टैपिंग की शिकायतों की जांच करने के लिए निर्देशित किया गया है.

Anil Deshmukh, Maharashtra Home Minister: When there was BJP govt here, before Lok Sabha & assembly polls they had tapped phones of leaders of Congress-NCP. There are allegations that they had even bought Isreal’s software on govt money&used it to tap phones. We’re investigating. https://t.co/j7rc9ytKur pic.twitter.com/EP4ECjcLkR — ANI (@ANI) January 24, 2020

होम मिनिस्‍ट्री को फोन टेपिंग की आदत: संजय राउत

शिवसेना नेता व राज्‍यसभा सदस्‍य संजय राउत ने कहा, आजकल राजनीति में फोन टेपिंग की जाती है. मैं इसे ज्‍यादा गंभीरता से नहीं लेता हूं. होम मिनिस्‍ट्री को फोन टेपिंग की आदत है और अपने पर नजर रखने की. लेकिन उनके फोन टेपिंग में संलंग्‍न होने पर भी, हमने महाराष्‍ट्र में सरकार बना ली.

Sanjay Raut, Shiv Sena: Phone tapping is done in politics these days. I don’t take it very seriously. Home Ministry is habituated to do phone tapping and keep an eye on their opponents. But in spite of them indulging in phone tapping, we formed the govt in Maharashtra. pic.twitter.com/uYKZrhxpkE — ANI (@ANI) January 24, 2020

कांग्रेस के शासन काल में भी फोन टेप किए गए थे: राज्‍यमंत्री दीपक केसकर

राज्‍य के गृहमंत्री अनिल देशमुख के बयान के बाद शिवसेना नेता व राज्‍यमंत्री दीपक केसकर ने कहा, यदि किसी नेता का फोन टेप किया गया है तो यह आपत्तिजनक है. यह अच्‍छा है कि आपत्ति उठाई गई है, लेकिन जांच के पूर्व मेरा कोई कमेंट करना ठीक नहीं होगा. उन्‍होंने कहा, जहां तक फोन टेपिंग का सवाल है, यह ज्ञात है कि शिवसेना नेता के सभी फोन टेप किए गए थे, यहां तक कि महाराष्‍ट्र में कांग्रेस के शासन काल में भी.