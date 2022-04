Maharashtra News: मुंबई-आगरा हाईवे पर गुजर रही एक स्कॉर्पियो पर पुलिस को शक हुआ तो उसने कार को रोका. कार के अंदर जब पुलिस ने झांका तो देखकर पुलिस के होश उड़ गए. कार में हथियारों का जखीरा मिला है. आज सुबह महाराष्ट्र के धूल की सोनगीर पुलिस ने कार को रोककर तलाशी की तो छानबीन के दौरान पुलिस को कार के अंदर से हथियार 90 तलवार को एक खंजर मिले हैं. पुलिस अधिकारी प्रवीण कुमार पाटिल ने इसकी जानकारी दी. उन्होंने बताया कि हाईवे से गुजर रही स्कॉर्पियो गाड़ी से 90 हथियार मिले हैं, जिसमें से 89 तलवारें और एक खंजर शामिल है.Also Read - Viral Video Today: कुछ ही दिन में खराब हुआ ओला स्कूटर तो शख्स को आया गुस्सा, गधे से बांध कर निकाल दी परेड- देखें वीडियो

Maharashtra | Police seized a large cache of swords from a vehicle near Songir village of Dhule & arrested four people along with it. 89 swords and 1 dagger were recovered worth Rs 7,13,600 along with the vehicle. Further investigation underway: Pravinkumar Patil, SP Dhule (27.4) pic.twitter.com/b1eUGPa4Zy

— ANI (@ANI) April 28, 2022