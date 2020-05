नई दिल्‍ली: देश में कोरोना वायरस संकमण की सबसे ज्‍यादा गंभीर स्थिति का सामना कर रहे महाराष्‍ट्र राज्‍य में भारी संख्‍या में पुलिकर्मी बीमार हो गए और इनकी संख्‍या 1400 के करीब है. राज्‍य 12 से ज्‍यादा पुलिसकर्मी कोरोना के खिलाफ जंग में अपनी जान गंवा चुके हैं. हालात ये हैं कि मुंबई में पुलिस को राहत देने के लिए सीएपीएफ की पांच कंपनियां तैनात की जा रही हैं. Also Read - Video: कोरोना काल की मुसीबत, तमिलनाडु में फंसे यूपी-बिहार के प्रवासियों की भीड़ उमड़ी

ताजा जानकारी के मुताबिक, महाराष्‍ट्र पुलिस में कोरोना वायरस के कुल केस 1388 हैं, जिनमें 948 एक्‍ट‍िव केस हैं और 428 पुलिसकर्मी इलाज से ठीक हो चुके हैं, लेकिन सबसे दुखद और भयावह स्‍थ‍िति यह है कि कोरोना के खिलाफ जंग में अपने कर्तव्‍य का निर्वहन करते हुए 12 पुलिसकर्मियों को अपनी हाथ से जान धोना पड़ा है.

केंद्रीय अर्धसैन्‍य बल मुंबई पुलिस की मदद करेंगे

कोविड-19 लॉकडाउन के चौथे चरण के दौरान मुंबई पुलिस की मदद करने के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) की पांच कंपनियां मुंबई पहुंच गई हैं. महाराष्ट्र को सीएपीएफ की नौ कंपनियां मिली हैं, जिनमें त्वरित कार्यबल की चार, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की दो और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की तीन कंपनियां शामिल हैं.

