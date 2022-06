Maharashtra Political Crisis: महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं. मंगलवार से शुरू हुआ सियासत का हाईवोल्टेज ड्रामा बुधवार को दिनभर जारी रहा. शिवसेना के बागी विधायक ए्रकनाथ शिंदे के बयान और दिनभर चले ड्रामे के बाद शाम को सीएम उद्धव ठाकरे ने फेसबुक लाइव आकर अपने मन की बात की. मंगलवार की शआम की कैबिनेट बैठक के बाद उद्धव ठाकरे ने सीएम हाउस छोड़ दिया है और वे अपना सारा सामान लेकर अपने घर मातोश्री पहुंच गए हैं. वहीं मातोश्री के बाहर शिवसैनिकों ने उन्हें समर्थन देने के लिए नारे भी लगाए.Also Read - क्या सच हो रही कंगना रनौत और नवनीत राणा की भविष्यवाणी, उद्धव सरकार के लिए कही थी ये बात

बागी विधायक संग एकनाथ, देखें वीडियो

#WATCH | Assam: Shiv Sena leader Eknath Shinde along with other MLAs at Radisson Blu Hotel in Guwahati last night, after 4 more MLAs reached the hotel. pic.twitter.com/1uREiDXNr5 — ANI (@ANI) June 23, 2022

Also Read - नारी श्राप उद्धव ठाकरे पर पड़ी भारी, क्या सच हो गई कंगना और नवनीत राणा की भविष्यवाणी?

उद्धव के सात और विधायक हुए बागी

महाराष्ट्र में उद्धव सरकार पर खतरा अब और बढ़ गया है. उनकी कोई भी तरकीब काम नहीं आ रही है. सीएम ठाकरे की मन की बात के बावजूद शिवसेना के विधायक बागी होते जा रहे हैं और उनके पाला बदलने का सिलसिला अब भी जारी ही है. जानकारी के मुताबिक बुधवार की रात को चार और गुरुवार की सुबह शिवसेना के तीन और विधायक गुवाहाटी में शिंदे गुट से जा मिले हैं. Also Read - Maharashtra Political Crisis: पिता बालासाहब ठाकरे की राह चले उद्धव ठाकरे, 30 पहले भी कुछ ऐसे ही बने थे हालात

#WATCH | Assam: Three more Shiv Sena’s rebel MLAs reach Radisson Blu Hotel in Guwahati amid political instability in the ruling Maha Vikas Aghadi government in Maharashtra pic.twitter.com/AkYfw15nhV — ANI (@ANI) June 23, 2022

शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने किया ठाकरे का समर्थन

#WATCH | Shiv Sena workers, supporters showered petals and raised slogans in support of Maharashtra CM Uddhav Thackeray when he left with his family from his official residence ‘Versha Bungalow’, last night amid political instability in the state pic.twitter.com/QsZSDQEoiq — ANI (@ANI) June 23, 2022

एकनाथ शिंदे ने किया था ऐलान-हम हैं सच्चे शिवसैनिक

मंगलवार को शिवसेना के बागी विधायक एकनाथ शिंदे ने व्हिप जारी किया और वे अपने साथ कुल 46 विधायक होने का दावा कर रहे हैं और साथ ही ये भी कह रहे हैं कि वे सब ही असली शिव सैनिक हैं. वहीं, इस बीच संजय राउत ने कहा है कि उद्धव ठाकरे किसी भी हालत में इस्तीफा नहीं देंगे. जरूरत पड़ने पर वे बहुमत साबित करेंगे.

सीएम ठाकरे ने की थी मन की बात

महाराष्ट्र की जनता को फेसबुक लाइव पर संबोधित करने के दौरान सीएम उद्धव ठाकरे ने पद से इस्तीफा देने तक की बात कह दी. अब देर रात वह सीएम आवास छोड़कर मातोश्री पहुंच गए. वह अपने साथ सामान भी ले गए हैं. इससे पहले सीएम ठाकरे ने कहा था कि अगर एक भी विधायक अगर मुझसे नाराज है तो मैं सीएम पद से इस्तीफा देने को तैयार हूं.