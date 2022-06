Maharashtra Political Crisis: महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट छाया हुआ है. सियासी उठापटक जारी है. शिवसेना के एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) बागी हो गए हैं. एकनाथ शिंदे का दावा है कि उनके साथ शिवसेना के 40 से अधिक विधायक हैं. और उद्धव सरकार अल्पमत में आ गई है. इतना ही नहीं बागी विधायकों ने एकनाथ शिंदे को अपना नेता चुन लिया है. इस बीच उद्धव ठाकरे, शरद पवार और अजित पवार के बीच मीटिंग हुई और इसमें आगे की रणनीति बनाई गई. एक दो दिन में स्थिति साफ होगी कि सरकार जायेगी या रहेगी.Also Read - ताल ठोक के पार्ट-2: महाराष्ट्र के राजनीतिक नाटक का जल्द पटाक्षेप, राज्य को नया मुख्यमंत्री मिलने वाला है ? | Watch Video

इस बीच शिवसेना की बागी विधायक यामिनी जाधव (MLA Yamini Jadhav Statement) ने बयान दिया है. यामिनी जाधव मुंबई के भायखला से विधायक हैं. यामिनी जाधव ने कहा कि वह हमेशा शिवसैनिक रहेंगी और कभी भी शिवसेना के साथ बगावत नहीं कर सकती हैं, लेकिन मैंने जो कदम उठाया है उसकी कई वजहें हैं. विधायक ने कहा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र के वोटर इस बात को जानते हैं. समझते हैं. जब मैं कैंसर से जूझ रही थी. मेरा इलाज चल रहा था, तब शिवसेना का कोई भी बड़ा नेता मुझे देखने नहीं आया था.

I’ll always be a Shiv Sainik &never betray Shiv Sena. I had to take this step because of several reasons. Voters of Byculla assembly will understand this. When I was diagnosed with cancer, no senior leader of the party came to see me:Yamini Jadhav,rebel Shiv Sena MLA from Byculla pic.twitter.com/keXWXsbyp5

