Maharashtra Political Crisis: महाराष्ट्र में चल रहा सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है. महाविकास अघाड़ी सरकार पर आई संकट और शिवसेना में मची आंतरिक कलह के बीच तीखी बयानबाजी का दौर जारी है. एक तरफ जहां शिवसेना के बागी विधायकों ने सरकार को संकट में ला खड़ा किया है, वहीं अब भाजपा को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है. इस बीच सांसद और शिवसेना के नेता संजय राउत भी लगातार पार्टी के बागी विधायकों पर जुबानी हमले कर रहे हैं. संजय राउत ने मंगलवार की सुबह ट्वीट कर बागी विधायकों पर कड़ा तंज कसा है. राउत ने कहा-उनके लिए 11 जुलाई तक वहां (गुवाहाटी में) आराम करने का आदेश है. महाराष्ट्र में उनके लिए कोई काम नहीं है.Also Read - Maharashtra Political Crisis LIVE Update: '11 जुलाई तक आराम करें बागी, महाराष्ट्र में उनका कोई काम नहीं'

संजय राउत ने पार्टी विधायकों पर कड़ा तंज कसते हुए कहा कि ‘जहालत’ एक किस्म की मौत है और जाहिल लोग चलती-फिरती लाशें हैं. Also Read - Maharashtra Political Crisis: आलीशान होटल में मजे से शतरंज और लूडो खेल रहे शिवसेना के बागी विधायक, तस्वीर आई सामने

“‘Jahalat’ is a kind of death and ‘Jahil’ people are like moving corpses”, tweets Shiv Sena MP Sanjay Raut pic.twitter.com/St847ctn6N

— ANI (@ANI) June 28, 2022