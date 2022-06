Maharashtra Political Crisis Update: विधानपरिषद के चुनाव रिजल्ट के साथ ही महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आया हुआ है. चुनाव में क्रॉस वोटिंग के बाद शिवसेना के वरिष्ठ नेता और मंत्री एकनाथ शिंदे पार्टी के कई विधायकों के साथ बागी हो गए हैं और अपने 40 विधायकों के साथ गुजरात के सूरत और फिर गुवाहाटी पहुंचे हैं और अपनी सियासी मजबूती का दावा कर रहे हैं. उनका दावा सीएम उद्धव ठाकरे के लिए बड़ी परेशानी का सबब बनता जा रहा है. इस बीच आज महाराष्ट्र कैबिनेट की अहम बैठक हुई.Also Read - Top10 News Today: अफगानिस्तान में भूकंप से 255 लोगों की मौत, महाराष्ट्र में सियासी तूफान जारी, हरियाणा नगर निकाय चुनाव का रिजल्ट...

कैबिनेट की बैठक में कहा गया है कि विधानसभा भंग करने की कोई बात नहीं हुई है. बागी विधायकों को साफ चेतावनी दे दी गई है कि वो आज शाम पांच बजे तक वापस लौट आएं, नहीं तो बड़ी कार्रवाई की जाएगी. इस बीच सीएम उद्धव ठाकरे की कोविड टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है. कहा जा रहा है कि वो शाम तक सीएम पद से इस्तीफा भी दे सकते हैं. हालांकि शिवसेना का कहना है कि बिगड़ी स्थिति को सुधार लिया जाएगा.

#WATCH | Maharastra Home Minister Dilip Walse Patil arrives at the residence of NCP chief Sharad Pawar in Mumbai. pic.twitter.com/Bhv8gxW2oJ

— ANI (@ANI) June 22, 2022