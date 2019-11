मुंबईः राकांपा नेता अजित पवार(Ajit Pawar) ने कहा कि वह आज यानी बृहस्पतिवार को महाराष्ट्र के मंत्री के तौर पर शपथ नहीं लेंगे. अजित पवार ने यहां पार्टी प्रमुख शरद पवार के आवास पर राकांपा नेताओं की बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा, “मैं आज शपथ नहीं लूंगा. राकांपा से केवल छगन भुजबल और जयंत पाटिल मंत्री पद की शपथ लेंगे.”

उन्होंने कहा कि शिवसेना और कांग्रेस से भी दो-दो विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे. शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे(Uddhav Thackeray) यहां स्थित शिवाजी पार्क में शाम को आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे. लगभग महीनें भर चली राजनीतिक रस्साकसी के बाद अब महाराष्ट्र में उठा पटक और पार्टियों की मीटिंग बंद हो गई है.

NCP leader Ajit Pawar: I am not taking oath today. Today six leaders will be taking oath from each party (Shiv Sena, NCP, Congress). The decision on Deputy Chief Minister is yet to be taken by the party. #Maharashtra pic.twitter.com/JS1n3A1aJJ

— ANI (@ANI) November 28, 2019