Maharashtra Politics: महाराष्ट्र में सियासी उलटफेर के बाद अब महाविकास अघाड़ी नहीं, शिवसेना से बगावत कर भाजपा के साथ गए एकनाथ शिंदे की सरकार बन गई है. अब मुख्यमंत्री शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे हैं तो उपमुख्यमंत्री भाजपा के देवेंद्र फडणवीस हैं. इस फेरबदल के बाद महाविकास अघाड़ी में शामिल नेताओं की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. हालांकि सरकार बनने से कुछ दिन पहले शिवसेना नेता संजय राउत को ईडी ने समन भेजा था और पूछताछ के लिए बुलाया था, वहीं अब शरद पवार को आयकर विभाग ने नोटिस भेजा है. इसपर शरद पवार ने तंज कसा है-लव लेटर आया है…

शिवसेना नेता संजय राउत को प्रवर्तन निदेशालय, ईडी ने दूसरा समन जारी कर आज पेश होने का आदेश दिया है. संजय राउत आज दोपहर 12 बजे ईडी अधिकारियों के सामने पेश होंगे और उनके सवालों का जवाब देंगे.

बता दें कि शिवसेना नेता संजय राउत पर पात्रा चॉल लैंड स्कैम में करीब 1034 करोड़ के घोटाले का आरोप है. संजय राउत के सहयोगी प्रवीन राउत की 9 करोड़ रुपये और संजय राउत की पत्नी वर्षा की 2 करोड़ रुपये की संपत्ति पहले ही जब्त हो चुकी है. मुंबई के गोरेगांव इलाके में पात्रा चॉल है.

Yes, I am going to ED today. Everyone knows that it is totally political. The central agency summoned me and I am a citizen as well as MP. So I will go to ED: Sanjay Raut, Shiv Sena pic.twitter.com/iW7KlqHAL4

