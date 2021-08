Maharashtra Politics: महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना और भाजपा के बीच थप्पड़ को लेकर बवाल मचा है. भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने सीएम उद्धव ठाकरे को थप्पड़ मारने की बात कह दी तो नाराज शिवसेना ने उनके खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज करा दी है जिसके बाद राणे को गिरफ्तार करने के आदेश दे दिए गए हैं. पुणे से पुलिस की टीम रत्नागिरी के चिपलून के लिए रवाना हो गई है जो इस मामले की जांच करेगी.Also Read - Maharashtra News: केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की गिरफ्तारी का आदेश, सीएम उद्धव ठाकरे के लिए कही थी ये बात, जानिए

नासिक पुलिस आयुक्त दीपक पांडे ने कहा कि शिवसेना नासिक प्रमुख ने कल रात शिकायत दर्ज की कि केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बयान (महाराष्ट्र के सीएम के खिलाफ) ने उन्हें आहत किया है, इससे कानून-व्यवस्था की स्थिति पैदा हो सकती है. इसी को ध्यान में रखते हुए नासिक साइबर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है.

नारायण राणे ने कहा-मैं आम आदमी नहीं, मैंने अपराध नहीं किया

दर्ज एफआईआर और गिरफ्तारी के आदेश के मामले में नारायण राणे ने कहा कि मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. मैं कोई आम आदमी नहीं हूं और ना ही मैंने कोई अपराध किया है. 15 अगस्त के बारे में कोई नहीं जानता तो क्या यह अपराध नहीं है? मैंने कहा था कि मैं थप्पड़ मार देता- ये शब्द मेरे थे और यह कोई अपराध नहीं है.

I’ve no info that an FIR has been registered against me. I am not a common man. I have not committed any crime. Is it not a crime if someone doesn’t know about 15th August? I had said that I would have slapped – these were the words & it’s not a crime: Union Minister Narayan Rane pic.twitter.com/ju8CyDCtNG

