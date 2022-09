नागपुर: महाराष्ट्र की सियासत में बीजेपी ने इस बार आगामी लोकसभा चुनाव में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार को उनके घर में ही घेरने के लिए कमर कश ली है. महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने साफ कर दिया कि राकांपा का गढ़ बारामती संसदीय क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी के “मिशन महाराष्ट्र” के तहत आता है. फडणवीस ने यह भी कहा कि बीजेपी बृन्हमुंबई महानगरपालिका का चुनाव असली शिवसेना के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी.Also Read - मुंबई में साइरस मिस्त्री का अंतिम संस्कार किया गया, अनिल अंबानी, सुप्रिया सुले समेत कई लोग शामिल हुए

Bharatiya Janata Party and original Shiv Sena, Shinde Ji’s Shiv Sena will together fight the BMC polls and win: Maharashtra Deputy CM and BJP leader Devendra Fadnavis pic.twitter.com/ILsW8Hp4cA

