Maharashtra Rain: महाराष्ट्र में मानसून की वजह से कई इलाकों में बारिश का दौर जारी है. मॉनसून की बारिश ने देश की आर्थिक राजधानी मुंबई को बेहाल कर दिया है. मंगलवार की रात से ही मुंबई में बारिश हो रही है जिस वजह से कई इलाकों में पानी भर गया है. इसके अलावा मौसम विभाग ने आज भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है.भारी बारिश के अलावा मुंबई में आज शाम 4 बजे हाई टाइड आने की भी संभावना जताई जा रही है. Also Read - Mumbai में बारिश का कहर जारी, कई इलाकों में जलजमाव, मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट

मौमस विभाग के मुताबिक मुंबई में बुधवार की दोपहर 04 बजकर 13 मिनट पर हाई टाइड आ सकता है. इस दौरान समुंद्र में लहरों की ऊंचाई 4 मीटर तक जा सकती है. इसके अलावा बुधवार को दूसरी हाई टाइड की भी संभावना है, विभाग के मुताबिक मुंबई में दूसरी हाई टाइड बुधवार की रात 10 बजकर 23 मिनट पर आ सकती है. हालांकि, इसका प्रभाव दिन के मुकाबले कम रहेगा और लहरें 2 मीटर तक उठ सकती हैं. Also Read - Mumbai/Maharashtra Rain/Weather Update: भारी बारिश की चेतावनी के बीच NDRF तैनात करने की मांग

विभाग के मुताबिक बुधवार को मुंबई समेत राज्य के कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है. मंगलवार को भी मुंबई और आसपास के इलाकों में भारी बारिश हुई. मौसम विज्ञानियों ने कहा कि यह उत्तरी महाराष्ट्र तट से उत्तरी केरल तट तक फैले एक ट्रफ के विकसित होने से हुआ है. साथ ही इस क्षेत्र में पछुआ हवाएं भी तेज हो गई थीं, जिससे बारिश हुई.

मौसम विभाग के वैज्ञानिकों ने बताया कि बुधवार के बाद महाराष्ट्र के कई इलाकों में बारिश की रफ्तार और तेज होगी. 17 और 18 जून को कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की पूरी संभावना है. बुधवार की सुबह कई इलाकों में तेज बारिश के बाद जल जमाव हो गया.

#WATCH | Rain lashes various parts of Mumbai this morning; visuals from Sion area#Maharashtra pic.twitter.com/rau8l18N1K

— ANI (@ANI) June 16, 2021