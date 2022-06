मुंबई: महाराष्ट्र की सत्तारूढ़ महा विकास आघाड़ी (एमवीए) सरकार में जारी राजनीतिक संकट के बीच आज शनिवार को कैबिनेट मंत्री एकनाथ शिंदे के खेमें में जाकर शमिल हुए एक विधायक पर नाराज शिवसैनिकों ने मुंबई में अपना गुस्सा निकला. चेंबूर से विधायक मंगेश कुडलकर के कार्यालय में आज शिवसेना कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ की, जिसका वीडियो सामने आया है.Also Read - महाराष्ट्र राजनीतिक संकट: पहले धमकी फिर मान मनव्वल, तब भी नहीं बनी बात तो धमकी की फिर शुरुआत | Watch Video

बता दें कि बीते 23 जून को कैबिनेट मंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले बागी खेमे में सावंतवाड़ी से विधायक दीपक केसकर, चेंबूर से विधायक मंगेश कुडलकर और दादर से विधायक सदा सर्वंकर सुबह मुंबई से गुवाहाटी पहुंचे थे. Also Read - एमवीए सरकार के संकट के बीच एनसीपी, कांग्रेस के कोटे के मंत्रालयों के बीच मची होड़, जारी किए हजारों करोड़ के जीआर

#WATCH | Maharashtra | Office of rebel MLA Mangesh Kudalkar in Kurla vandalised allegedly by Shiv Sena workers today pic.twitter.com/RhVYGJVw5X

— ANI (@ANI) June 24, 2022