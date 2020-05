नई दिल्‍ली: देश में कोरोना वायरस के संक्रमण से सबसे ज्‍यादा भयावह स्थिति महाराष्‍ट्र राज्‍य की है. महाराष्‍ट्र में एक दिन में सबसे ज्‍यादा रिकॉर्ड केस आए हैं. राज्‍य में कोरोना वायरस से संक्रमित नए मरीजों की संख्‍या 2940 है. नए मरीजों के साथ ही महाराष्‍ट्र में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 44 हजार के पार हो गया है. राज्‍य में अब तक 1500 से ज्‍यादा मौतें हो चुकी हैं. राज्‍य की राजधानी मुंबई में सबसे ज्‍यादा केस हैं. महानगर में आज 27 मौतें हुईं हैं और कुल संक्रमितों का आंकड़ा 27000 के पार हो गया है. Also Read - यूपी लौटे प्रवासी श्रमिकों को योगी सरकार देगी राशन और 1000 रुपए का भरण-पोषण भत्‍ता

महाराष्ट्र में मृतकों की संख्या बढ़कर 1,517 हुई

महाराष्ट्र के हेल्‍थ डिपार्टमेंट के मुताबिक, कोविड-19 से संक्रमण के 2940 नए मामले सामने आए जो किसी एक दिन में सबसे ज्यादा है. संक्रमितों की कुल संख्या 44,582 हो गई है और मृतकों की संख्या बढ़कर 1,517 हुई. Also Read - इंदौर में Coronavirus से तीसरे सीनियर डॉक्‍टर की मौत, संक्रमितों का आंकड़ा 2800 के पार

Maharashtra records highest spike of 2940 COVID-19 cases in a single day today, taking the total number of positive cases in the state to 44,582: State Health Department pic.twitter.com/75H7Ha54PP Also Read - केंद्रीय मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने WHO के कार्यकारी के अध्यक्ष का कार्यभार संभाला

— ANI (@ANI) May 22, 2020