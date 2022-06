महाराष्ट्र में एक बार फिर कोरोना ने रफ्तार (Maharashtra Corona Update) पकड़ ली है. राज्य में बीते 24 घंटे में कोरोना के करीब 1,900 नए मामले सामने आए हैं. राज्य के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना (Maharashtra Covid cases) के 1,881 नए मामले सामने आए और इस दौरान 878 लोगों ने इस जानलेवा वायरस को मात दी. अच्छी बात यह रही कि इस दौरान किसी की इस बीमारी से मौत नहीं हुई.Also Read - सलमान खान और उनके पिता सलीम खान को धमकी वाले पत्र को लेकर लॉरेंस बिश्नोई से हुई पूछताछ

Maharashtra | 1881 new COVID cases & 878 recoveries. No deaths today, 8432 active cases

BA.5 variant detected in a 31-year-old woman from Pune. The woman was asymptomatic and recovered in home isolation. pic.twitter.com/FRFifxNYi1

— ANI (@ANI) June 7, 2022