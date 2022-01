Maharashtra: मुम्बई: महाराष्ट्र में कोविड-19 के मामलों में वृद्धि के मद्देनजर सभी गैर कृषि स्वायत्त विश्वविद्यालय, तकनीकी एवं संबद्ध महाविद्यालय 15 फरवरी तक बंद रहेंगे. मंत्री उदय सामंत ने बुधवार को यह जानकारी दी. बता दें कि महाराष्ट्र में आज COVID19 के 26,538 नए मामले सामने आए, 8 मौतें हुईं और 5,331 डिस्चार्ज हुए. सक्रिय मामले बढ़कर 87,505 हो गए.Also Read - WHO ने फिर चेताया- 'कोरोना का Omicron वेरिएंट सिर्फ सामान्य जुकाम नहीं, इसे हल्के में न लें'

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस दौरान कक्षाएं ऑनलनाइन तरीके से चलती रहेंगी और इन सभी विश्वविद्यालयों एवं संबद्ध महाविद्यालयों में परीक्षाएं भी ऑनलाइन तरीके से होंगी. उन्होंने कहा कि राज्य में कोविड-19 के मामलों में वृद्धि पर विचार करने क बाद सरकार इस निर्णय पर पहुंची है. सामंत ने कहा, सभी गैर-कृषि, स्वायत्त विश्वविद्यालयों एवं संबद्ध महाविद्यालयों में कक्षाएं 15 फरवरी तक बंद रहेंगी. इस दौरान अध्यापन ऑनलाइन तरीके से जारी रहेगा. इन सभी विश्वविद्यालयों एवं संबद्ध महाविद्यालयों की परीक्षाएं भी ऑनलाइन होंगी. कोरोना वायरस के मामलों में वृद्धि के कारण मुम्बई और पुणे में पहली से आठवीं तक के लिए विद्यालय पहले ही बंद कर दिए गए हैं. Also Read - MP Marriage Guidelines: मध्यप्रदेश में बढ़ाई गईं कोरोना पाबंदियां, विवाह समारोह में शामिल हो सकेंगे सिर्फ इतने ही लोग; जानें पूरी गाइडलाइंस

महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों में संक्रमण में बड़ी वृद्धि हुई है राज्य में अब तक ओमीक्रोन के 653 मामलों का पता चला है. महाराष्ट्र में आज COVID19 के 26,538 नए मामले सामने आए, 8 मौतें हुईं और 5,331 डिस्चार्ज हुए. सक्रिय मामले बढ़कर 87,505 हो गए. राज्य के ओमीक्रोन मामले की संख्या 797 है, जिनमें 330 ठीक हुए हैं. इससे एक दिन पहले राज्‍य में और अकेले मंगलवार को 18466 नए मामले सामने आए थे. Also Read - KIFF Postponed: कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच कोलकाता अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव स्थगित

COVID19 | Maharashtra reports 26,538 new cases, 8 deaths and 5,331 discharges today; Active cases rise to 87,505. State’s Omicron case tally at 797 including 330 recoveries pic.twitter.com/0C7zQc1xIS

