Maharashtra Lockdown News: महाराष्ट्र में कोरोना ने पुराने सभी रिकॉर्ड को तोड़ दिया. महाराष्ट्र में रविवार को कोरोना के 40,414 नए मामले सामने आए और इस दौरान 108 लोगों की जान चली गई. देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भी कोरोना ने नया रिकॉर्ड बनाया है. मुंबई में भी 6900 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं. Also Read - Mumbai Covid Updates: मुंबई में कोरोना का विस्फोट- बीते 24 घंटों में रिकॉर्ड 6,923 नए केस

इसके साथ ही महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 2,71,3875 हो गया है और अब तक 54,181 लोग इस जानलेवा वायरस के शिकार बन चुके हैं. महाराष्ट्र में अब एक्टिव मरीजों की संख्या 3,25,901 हो गई है, वहीं, राज्य में अब तक 2,33,2453 लोग कोरोना को मात दे चुके हैं. Also Read - Maharashtra Lockdown: महाराष्ट्र में फिर लगेगा लॉकडाउन? कोविड टास्क फोर्स ने की सिफारिश- जानें उद्धव ठाकरे ने क्या कहा...

उधर, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में बीते 24 घंटों में कोरोना के 6,923 नए केस दर्ज किए गए और इस दौरान 8 लोगों की जान चली गई. इसके साथ ही मुंबई में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 3,98,674 पहुंच गया और अब तक 11,649 लोग इस जानलेवा वायरस का शिकार बन चुके हैं. यहां एक्टिव केस की संख्या अब 45,140 हो गई है. वहीं, मुंबई में रिकवरी रेट घटकर 86 फीसदी पर आ गया है और पिछले एक हफ्ते में कोरोना के मामले 1.17 फीसदी बढ़ गए हैं.

Mumbai reports 6923 new #COVID19 cases, 08 deaths; taking the total number of cases to 3,98,674 and deaths to 11,649 pic.twitter.com/pe7anLWLli

— ANI (@ANI) March 28, 2021