Covid-19 Case in Maharashtra: महाराष्ट्र में पिछले चौबीस घंटे में कोरोना के 66 हजार से ज्यादा मामलों की पुष्टि हुई है और करीब 900 लोगों की मौत हो गई. मंगलवार (27 अप्रैल, 2021) राज्य के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने ये जानकारी दी. इसने बताया कि सूबे में पिछले एक दिन में 66,358 संक्रमित मिले हैं और 895 लोगों की मौत हो गई.

अच्छी बात ये है कि इतने ही समय में 67,752 लोग संक्रमण से उबर गए. स्वास्थ्य विभाग के अनुसार नए मामलों के साथ महाराष्ट्र में अब संक्रमितों का आंकड़ा 44,10,085 पर पहुंच गया है. सरकार ने बताया कि मौजद समय में 42 लाख से ज्यादा लोग होम क्वारंटाइन हैं और करीब तीस हजार लोग संस्थागत क्वारंटाइन हैं. इसके अलावा राज्य में 6,72,434 एक्टिव केस हैं.

राज्य का मुंबई शहर संक्रमण का सबसे बड़ा शिकार है. यहां पिछले चौबीस घंटे में 4 चार हजार ज्यादा मरीज मिले हैं. शहर में पिछले एक दिन में संक्रमण के 4,014 नए मरीज मिले हैं और 59 लोगों की मौत हो गई. नए मामलों के साथ यहां संक्रमितों की कुल संख्या 6,35,541 है.

Mumbai reports 4,014 new cases, 59 deaths and 8,240 discharges; case tally rises to 6,35,541 pic.twitter.com/o94jBMrnHv

— ANI (@ANI) April 27, 2021