Maharashtra News: भिवंडी में 3 मंजिला बिल्डिंग ढहने के बाद 19 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, 15 लोगों के फंसे होने की आशंका

Maharashtra, Bhiwandi, Thane, building collapsed, Mumbai: महाराष्ट्र (Maharashtra) में ठाणे (Thane) जिले के भिवंडी ( Bhiwandi) शहर में ढही तीन मंजिला बिल्डिंग( building collapsed) के मलबे से रविवार को एक और व्यक्ति का शव बरामद किया गया, जिससे इस घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर 4 हो गई. बिल्डिंग ढहने के बाद 19 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन (Rescue operations underway) जारी है. अभी 15 लोगों के फंसे होने की आशंका है.

एक अधिकारी ने यह जानकारी दी.ठाणे महानगरपालिका (टीएमसी) के क्षेत्रीय आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ (आरडीएमसी) के प्रमुख अविनाश सावंत ने बताया कि अब भी 15 लोगों के फंसे होने की आशंका है. अधिकारियों ने बताया कि वलपाड़ा स्थित वर्धमान कंपाउंड में शनिवार अपराह्न करीब पौने 2: 00 बजे बिल्डिंग के ढहने से 12 लोग घायल हो गए हैं.