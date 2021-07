Maharashtra School News: महाराष्ट्र सरकार ने मौजूदा शैक्षणिक वर्ष के लिए सभी प्राइवेट स्कूलों की फीस में 15 प्रतिशत की कटौती करने का फैसला किया है. राज्य की स्कूली शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड ने कहा, ‘महाराष्ट्र कैबिनेट ने मौजूदा शैक्षणिक वर्ष के लिए आज स्कूलों की फीस में 15 प्रतिशत की कमी करने का फैसला किया. इस फैसले से संबंधित विस्तृत आदेश जल्द ही जारी किया जाएगा.’

महाराष्ट्र सरकार ने यह फैसला राजस्थान सरकार की तर्ज पर लिया है. मंत्री ने कहा, ‘महाराष्ट्र बोर्ड सहित विभिन्न शिक्षा बोर्डों से संबद्ध स्कूलों ने पहले ही राज्य सरकार को सूचित किया है कि वे फीस में कमी के संबंध में नियमों का पालन करेंगे. सरकार के इस आदेश में माता-पिता और स्कूल प्रबंधन के बीच किसी भी विवाद से बचने के लिए विभिन्न मुद्दों को शामिल किया जाएगा.’ गौरतलब है कि लंबे समय से अभिभावक स्कूलों की फीस में कटौती करने की मांग कर रहे थे.

I am happy to inform that the cabinet has today decided to cut 15% school fees in the wake of the pandemic. My department was following this up consistently. I thank my cabinet colleagues for their support: Maharashtra Education Minister Varsha Gaikwad pic.twitter.com/75tMT8PnrC

