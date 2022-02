Maharashtra, Pune: महाराष्‍ट्र के बीजेपी नेता (BJP leader )व पूर्व सांसद किरीट सोमैया (Kirit Somaiya) के साथ आज शनिवार को पुणे (Pune) में शिवसैनिकों (Shiv Sainiks) ने धक्‍कामुक्‍की है. किरीट सोमैया आज जब पुणे महानगर पालिका (Pune Municipal Corporation) में जंबो कोविड सेंटर (covid center) में कथित गड़बड़ियों (corruption) के सिलसिले में गए थे. पुणे महानगर पालिका के परिसर में बड़ी संख्‍या में शिवसैनिक जुटे थे.Also Read - Maharashtra News: देवेंद्र फडणवीस की पत्नी का आरोप-मुंबई में 3 फीसदी तलाक की वजह है ट्रैफिक जाम, मिला ये जवाब

बीजेपी नेता सोमैया आज जैसे ही अपने कार से पुणे महानगर पालिका के कार्यालय के गेट के बाहर पहुंचे तो शिवसैनिकों ने उन्‍हें घेर लिया और धक्‍का-मुक्‍की करने लगे. वहां सुरक्षाकर्मियों ने उन्‍हें रोकने की कोशिश की. बीजेपी नेता ने इस घटना के बारे ट्वीट कर बताया है कि उनके साथ शिवसैनिकों ने धक्‍का-मुक्‍की की है.

I am attacked by Shivsena Gundas inside the premises of Pune Mahapalika@BJP4India @BJP4Maharashtra

— Kirit Somaiya (@KiritSomaiya) February 5, 2022