महाराष्ट्र में बनेगा Snake Venom बैंक, जानें क्या प्लान कर रही सरकार

महाराष्ट्र सरकार सांप के काटने को नोटिफाइड डिजीज घोषित करने की तैयारी में है. जानें नई स्वास्थ्य नीति को लेकर सरकार की क्या योजना है.

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विधानसभा में इस मुद्दे पर चर्चा के दौरान, विधायकों ने मौजूदा एंटी-वेनम व्यवस्था पर सवाल उठाए. (Photo from AI)

महाराष्ट्र सरकार सांप के काटने को अधिसूचित बीमारी घोषित करने की तैयारी में है

राज्य में क्षेत्रीय स्तर पर स्नेक वेनम बैंक बनाने पर काम शुरू होगा

एंटी-स्नेक वेनम और इलाज की व्यवस्था मजबूत करने पर जोर दिया गया

वैक्सीन उत्पादन और फंड की कमी को लेकर भी सरकार ने आश्वासन दिया

Maharashtra News: महाराष्ट्र सरकार ने सांप के काटने के बढ़ते मामलों को गंभीरता से लेते हुए एक बड़ा फैसला किया है. राज्य के सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्री प्रकाश आबिटकर ने विधानसभा में घोषणा की कि सरकार सांप के काटने को आधिकारिक रूप से ‘नोटिफाइड डिजीज’ घोषित करने का प्रस्ताव कानून और न्याय विभाग को भेजेगी. इसका मकसद इस समस्या की बेहतर निगरानी करना, समय पर इलाज सुनिश्चित करना और इससे होने वाली मौतों को कम करना है. सरकार मानती है कि अगर इसे अधिसूचित बीमारी का दर्जा मिलता है, तो इससे रोकथाम और स्वास्थ्य प्रबंधन को और प्रभावी बनाया जा सकेगा.

स्नेक वेनम बैंक बनाने का प्लान

न्यूज एजेंसी IANS के मुताबिक, सरकार ने बताया कि राज्य में क्षेत्रीय स्तर पर स्नेक वेनम बैंक (Snake Venom Bank) बनाने की दिशा में काम किया जाएगा. इसके लिए हाफकिन बायो-फार्मास्युटिकल कॉरपोरेशन, वन विभाग और अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ संयुक्त बैठक आयोजित होगी. राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञों को भी शामिल कर एक रणनीतिक नीति तैयार की जाएगी. सरकार का मानना है कि अलग-अलग क्षेत्रों में पाए जाने वाले सांपों के जहर का अलग रिकॉर्ड और संग्रह होने से इलाज को ज्यादा सटीक बनाया जा सकेगा और भविष्य में बेहतर वैक्सीन विकास का रास्ता खुलेगा.

विधानसभा में वेनम पर चर्चा

विधानसभा में इस मुद्दे पर चर्चा के दौरान, विधायकों ने मौजूदा एंटी-वेनम व्यवस्था पर सवाल उठाए. बताया गया कि राज्य में कई तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं, लेकिन इलाज के लिए एक ही प्रकार का पॉलीवैलेंट एंटी-वेनम इस्तेमाल किया जाता है. जबकि सांपों के जहर का असर अलग-अलग हो सकता है और अलग इलाकों के सांपों में भी अंतर देखने को मिलता है. इस पर क्षेत्र आधारित वैक्सीन और मोनोवैलेंट एंटी-वेनम तैयार करने की जरूरत पर चर्चा हुई. साथ ही यह सवाल भी उठा कि क्या भविष्य में सांप के काटने को प्राकृतिक आपदा जैसी श्रेणी में शामिल किया जा सकता है.

ग्रामीण इलाकों में आते ज्यादा केस

चर्चा के दौरान यह भी सामने आया कि किसान, खेत मजदूर और ग्रामीण आबादी सबसे ज्यादा प्रभावित होती है. कुछ जनप्रतिनिधियों ने ग्रामीण अस्पतालों में एंटी-वेनम की कमी का मुद्दा उठाया और अलग नीति बनाने की मांग की. इस पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि मानक दिशानिर्देशों के अनुसार सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में एंटी-स्नेक वेनम का पर्याप्त स्टॉक रखा जाता है. उन्होंने बताया कि नए एंटी-स्नेक वेनम किट भी विकसित किए गए हैं. जिनकी मदद से यह समझने में सहायता मिलेगी कि काटने वाला सांप जहरीला था या नहीं.

वैक्सीन उत्पादन पर सरकार का भरोसा

बैठक में हाफकिन कॉरपोरेशन की वित्तीय स्थिति का मुद्दा भी उठा. दावा किया गया कि फंड की कमी के कारण पोलियो और एंटी-स्नेक वेनम वैक्सीन का उत्पादन प्रभावित हुआ है. इस पर सरकार ने भरोसा दिलाया कि जल्द बैठक कर जरूरी फंड जारी करने और उत्पादन दोबारा तेज करने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे. सरकार का कहना है कि आने वाले समय में रिसर्च, नई तकनीक और बेहतर इलाज व्यवस्था के जरिए सांप के काटने से होने वाले नुकसान को कम करने का प्रयास किया जाएगा.