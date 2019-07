मंबई: भाजपा नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार ने फिल्म ‘सुपर30’ को राज्य माल एवं सेवा कर (जीएसटी) से मुक्त करने का मंगलवार को फैसला लिया. अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस की अध्यक्षता में की गई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया. बता दें कि फिल्म को बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और गुजरात के बाद दिल्‍ली में कर मुक्‍त किया जा चुका है.

फिल्म सुपर 30 पटना के गणितज्ञ आनंद कुमार की जिंदगी पर आधारित हैं, जो हर साल आईआईटी-जेईई प्रवेश परीक्षा के लिए गरीब परिवारों के 30 योग्य छात्रों को प्रशिक्षित करते हैं. फिल्म में आनंद की भूमिका रितिक रोशन ने निभाई है. फिल्म 12 जुलाई को बड़े पर्दे पर रिलीज हुई थी.

24 को दिल्ली सरकार ने घोषणा की थी ऋतिक रोशन अभिनीत सुपर 30 राष्ट्रीय राजधानी में कर मुक्त होगी. फिल्म पहले ही बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और गुजरात में कर मुक्त हो चुकी है. उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया, दिल्ली सरकार ‘सुपर 30’ फिल्म को कर मुक्त कर रही है, ताकि यह दिल्ली में छात्रों और शिक्षकों को प्रेरित कर सके.

बॉलीवुड अभिनेता ऋतिक रोशन ने इस फैसले के लिए दिल्ली सरकार का आभार जताया था. सुपर 30 पटना के विद्वान आनंद कुमार की जिंदगी पर आधारित हैं जो हर साल आईआईटी-जेईई प्रवेश परीक्षा के लिए गरीब परिवारों के 30 योग्य छात्रों को प्रशिक्षित करते हैं.

