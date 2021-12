Mumbai: ठाणे: महाराष्ट्र आबकारी विभाग (Maharashtra state excise dept) की ठाणे इकाई ने एनसीबी के मुंबई के क्षेत्रीय प्रमुख (NCB Zonal Director) समीर वानखेड़े (Sameer Wankhede) को उनके स्वामित्व वाले एक भोजनालय (restaurant) के संबंध में नोटिस जारी किया है. राज्य आबकारी विभाग के पास उपलब्ध दस्तावेजों में 1997 में नवी मुंबई के वाशी में भोजनालय- बार (restaurant-bar license ) के लिए लाइसेंस लेते समय उम्र संबंधी प्रमाणपत्र शामिल नहीं है, जिसके बाद 10 दिसंबर को समीर वानखेड़े को नियमित नोटिस दिया गया. एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी.Also Read - रक्षा मंत्री राजनाथ ने 1971 के युद्ध में अदम्‍य साहस दिखाने वाले पूर्व कर्नल की पत्नी के पैर छुए, पूर्व सैनिकों का किया सम्‍मान

Maharashtra | Under Section 54(1) of the Bombay Prohibition Act, a 7-day show-cause notice has been sent to NCB Zonal Director Sameer Wankhede for not providing documents proving his age when he was granted a restaurant-bar license in 1997: SP Nilesh Sangade, state excise dept pic.twitter.com/EmAMI0GuJn

