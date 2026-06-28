मस्ती पड़ी भारी! स्विमिंग पूल में सिर के बल लगाई छलांग, शख्स की गई जान; देखें Video

महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग के मालवन रिसॉर्ट में 25 साल के युवक की स्विमिंग पूल में सिर के बल छलांग लगाने के बाद मौत हो गई. घटना से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

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कम गहराई होने की वजह से शख्स का सिर पूल से टकरा गया. (Photo from X Video)

25 साल के युवक की सिंधुदुर्ग रिसॉर्ट के स्विमिंग पूल में हादसे में मौत हो गई

यह घटना 20 जून को महाराष्ट्र के मालवन के एक लोकप्रिय रिसॉर्ट में हुई

युवक अपने 9 दोस्तों के साथ छुट्टियां मनाने गया था

उसने करीब 8 से 10 फीट ऊंचाई से छलांग लगाई

Maharashtra News: महाराष्ट्र के मालवन में छुट्टियां मनाने पहुंचे एक 25 वर्षीय युवक की स्विमिंग पूल में हादसे के बाद मौत हो गई. मृतक का नाम श्रेणिक मिलिंद ताकले बताया जा रहा है, जो कोल्हापुर जिले के रहने वाला था. जानकारी के अनुसार, श्रेणिक अपने 9 दोस्तों के साथ मालवन घूमने आया थे और यह सब एक रिसॉर्ट में ठहरे हुए थे. घटना वाले दिन कुछ दोस्त कमरे में थे, जबकि कुछ लोग पूल में समय बिता रहे थे.

श्रेणिक ने बच्चों के लिए बने हिस्से में छलांग लगाई

श्रेणिक ने पूल के पास बच्चों के लिए बने हिस्से में ऊंचाई से कूदे. बताया गया कि उन्होंने करीब 8 से 10 फीट ऊपर से सिर के बल पानी में छलांग लगाई थी, लेकिन जिस हिस्से में वह कूदे उसकी गहराई केवल 4 फीट थी. कम गहराई होने की वजह से उनका सिर पूल से टकरा गया. टक्कर इतनी जोरदार थी कि श्रेणिक के सिर में गंभीर चोट आई. मौके पर मौजूद दोस्तों ने तुरंत उन्हें बाहर निकाल अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन जांच के बाद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

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जब तक अस्पताल ले जाया गया, हो चुकी थी मौत

घटना की जानकारी मिलने के बाद, श्रेणिक के पिता और परिवार के अन्य सदस्य मालवन पहुंचे. पुलिस ने मामले में जरूरी कानूनी प्रक्रिया पूरी की, आकस्मिक मौत का मामला दर्ज किया और आगे की कार्रवाई के बाद शव परिवार को सौंप दिया. घटना से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

A tragic de@th occurred of a 25-year-old youth who jumped from a height into the swimming pool at a resort in Vayri (Tal. Malvan). The video of this accident is going viral on social media. pic.twitter.com/7uPHFx1nlq — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) June 27, 2026

डिस्क्लेमर: यह वीडियो एक्स (X) से लिया गया है. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता.

सिर के बल छलांग लगाने से बचने की सलाह

इस घटना के बाद एक बार फिर स्विमिंग पूल में सुरक्षा और सावधानी को लेकर चर्चा शुरू हुई. ऐसे मामलों में विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि किसी भी पूल में कूदने से पहले उसकी गहराई जरूर देखनी चाहिए. अनजान या कम गहरे पानी में सिर के बल छलांग लगाने से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसी गलती गंभीर चोट का कारण बन सकती है.