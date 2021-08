Devendra Fadanvis: महाराष्ट्र में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के थप्पड़ वाले बयान को लेकर हंगामा जारी है और अब इसे लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है. शिवसेना और भाजपा के बीच सीएम उद्धव ठाकरे को लेकर दिए गए नारायण राणे के आपत्तिजनक बयान के बाद अब भाजपा नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव सरकार पर तंज कसा है और कहा है कि यह राज्य प्रायोजित हिंसा है. यह ‘पुलिस जीवी’ सरकार है.Also Read - राणे के बयान पर महाराष्ट्र में मचा बवाल: हुई पत्थरबाजी-फूंका गया पुतला, थप्पड़ के बदले मुर्गी चोर, देखें VIDEO

उद्धव ठाकरे के खिलाफ केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की टिप्पणी को लेकर मुंबई में शिवसेना-भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प पर भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस हिंदी में एक कहावत है – “सइयां भये कोतवाल तो डर काहे का” Also Read - Maharashtra Politics: महाराष्ट्र में 'थप्पड़' पर बवाल, नारायण राणे ने कहा-मैंने अपराध नहीं किया, शिवसेना ने पीएम को लिखा खत

It is state sponsored violence. This is ‘police jivi’ govt. There is a proverb in Hindi — “saiyaan bhaye kotwal to darr kaahe ka”: BJP leader Devendra Fadnavis on clashes between Shiv Sena-BJP workers in Mumbai over Union Minister Narayan Rane’s comment against Uddhav Thackeray

