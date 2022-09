Maharashtra News: महाराष्ट्र के ठाणे जिले में डोंबिवली स्टेशन के पास बुधवार को काम के दौरान रेलवे की सुरक्षा दीवार गिरने से दो मजदूरों की मौत हो गई और चार अन्य घायल हो गए. पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि घटना उस समय हुई जब वहां एक नई दीवार बनाने का काम चल रहा था. उसी समय अचानक पुरानी सुरक्षा दीवार मजदूरों के ऊपर गिर गई. डोंबिवली के सहायक पुलिस आयुक्त सुनील कुरहाडे ने बताया कि रेल की पटरियों पर अवैध अतिक्रमण से बचने के लिए डोंबिवली स्टेशन के पास रेलवे लाइन के किनारे नई सुरक्षा दीवार बनाने का काम चल रहा है. उन्होंने बताया, ‘पास के इलाके में एक अस्थायी शेड में रहने वाले मजदूर स्थल पर काम कर रहे थे, जब पुरानी सुरक्षा दीवार उन पर गिर गई. कम से कम सात मजदूर मलबे के नीचे दब गए.’Also Read - इस राज्य के पुलिसकर्मियों के लिए खुशखबरी, 12 की जगह अब ले सकेंगे 20 दिन की छुट्टी

Maharashtra | Two dead, three injured after a wall collapsed during construction of a new wall in Dombivli. The injured are being taken to a hospital. Details awaited.

— ANI (@ANI) September 21, 2022