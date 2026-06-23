UCC लागू करने की तैयारी तेज! एक और राज्य ने बढ़ाया कदम... शादी, तलाक, लिव-इन से लेकर संपत्ति तक क्या होगा नया?

उत्तराखंड के बाद अब इस राज्य में भी UCC लागू करने की तैयारी तेज हो गई है. सरकार ने ड्राफ्ट तैयार करने के लिए समिति बनाई है. जानिए नए कानून पर क्या कहा गया?

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उत्तराखंड UCC लागू करने वाला पहला राज्य बना था. (Photo from AI)

उत्तराखंड के बाद अब महाराष्ट्र में भी UCC लागू करने की तैयारी तेज हो गई है.

सरकार ने ड्राफ्ट तैयार करने के लिए रिटायर्ड हाईकोर्ट जज की अध्यक्षता में समिति बनाई.

विधानसभा में ट्रिपल तलाक और बहुविवाह को लेकर भी जोरदार बहस हुई.

विपक्ष ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध को धर्म से जोड़कर नहीं देखना चाहिए.

Maharashtra UCC: उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू होने के बाद, अब महाराष्ट्र भी इसी दिशा में कदम बढ़ा रहा है. राज्य सरकार का कहना है कि वह UCC लागू करने को लेकर 100 प्रतिशत तैयारा है. विधानसभा में इस मुद्दे पर चर्चा के दौरान, गृह राज्य मंत्री योगेश कदम ने बताया कि कानून का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए रिटायर्ड हाईकोर्ट जज की अध्यक्षता में एक समिति पहले ही बनाई जा चुकी है और काम जारी है.

ट्रिपल तलाक को लेकर विधानसभा में बहस

यह मुद्दा विधानसभा में तब उठा, जब बीजेपी विधायक देवयानी फरांदे ने मुस्लिम महिलाओं से जुड़े कुछ मामलों का जिक्र किया. उन्होंने बताया कि पिछले डेढ़ महीने में तीन महिलाओं ने उनसे मदद मांगी थी. नेता के मुताबिक पुलिस ने केस दर्ज किए, लेकिन महिलाओं को पूरी तरह न्याय नहीं मिला. एक महिला को तो अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी मिली, जबकि दूसरी महिला पर उसके पति ने हमला करने की कोशिश की थी. इस बीच, सदन में ट्रिपल तलाक और बहुविवाह को लेकर बहस शुरू हो गई.

UCC क्या है और इसे क्या होता?

अब बात करें यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? इसे क्या फायदा होगा? तो बता दें कि UCC एक ऐसा कानून है, जो धर्म से अलग सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू हो. इसमें शादी, तलाक, संपत्ति, गोद लेने और उत्तराधिकार जैसे मामलों के लिए एक समान व्यवस्था बनाई जाती है. अभी अलग-अलग धर्मों के लिए अलग व्यक्तिगत कानून लागू हैं. उत्तराखंड ऐसा करने वाला पहला राज्य बना था. वहीं गुजरात और असम की विधानसभा भी UCC बिल पारित कर चुकी हैं और अब मध्य प्रदेश ने भी इस दिशा में कदम बढ़ाया है.

महिलाओं के अधिकार पर राजनीति

इस मुद्दे पर विधानसभा में जमकर राजनीति हुई. एनसीपी विधायक सना मलिक ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ होने वाले अत्याचार को सिर्फ किसी एक धर्म के नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए. उनका सवाल था कि क्या ऐसी घटनाएं केवल मुस्लिम महिलाओं के साथ ही होती हैं. फिलहाल महाराष्ट्र सरकार अपना ड्राफ्ट तैयार कर रही है और आने वाले समय में यह मुद्दा राज्य की राजनीति और कानून व्यवस्था दोनों में अहम भूमिका निभा सकता है.