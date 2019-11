मुंबई: महाराष्‍ट्र (Maharashtra) की शिवसेना-एनसीपी-कांग्रेस गठबंधन की उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) के नेतृत्व वाली महा विकास आघाड़ी (MVA ) की सरकार आज शनिवार को महाराष्ट्र विधानसभा (Maharashtra assembly) में विश्वास मत साबित करेगी. उम्मीद है कि सरकार सुगमता से विश्वास मत हासिल कर लेगी. विधानसभा का दो दिवसीय सत्र आज से शुरू होगा. वहीं, शिवसेना के सीनियर नेता सांसद संजय राउत ने एक बार फिर टि्वटर हैंडल पर शायराना अंदाज में बहुमत का दावा किया है.

शिवसेना सांसद राउत ने विश्‍वास मत हासिल करने से 170 से ज्‍यादा संख्‍या बल का दावा करते हुए ट्वीट किया है:-

” आज

बहुमत दिन..

170+++++

हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं,

हमसे जमाना खुद है… जमाने से हम नहीं”

बता दें कि शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने गुरुवार को मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी. उनके साथ छह अन्य मंत्रियों ने शपथ ली थी. इनमें शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस से दो-दो मंत्री शामिल किए गए थे.

– पहले दिन आज सदन में नए मंत्रियों के परिचय के बाद विश्वास मत हासिल किया जाएगा

– कल रविवार को विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा

– अध्‍यक्ष नियुक्‍त होने के बाद राज्यपाल के अभिभाषण पर सदन में धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया जाएगा

– नए विधानसभा अध्यक्ष इसके बाद विधानसभा में नेता विपक्ष के नाम की घोषणा करेंगे

– राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने ठाकरे को बहुमत साबित करने के लिए तीन दिसंबर तक का वक्त दिया है

– प्रदेश की 288 सदस्यीय विधानसभा में सत्ताधारी गठबंधन ने 162 विधायकों के समर्थन का दावा किया था

