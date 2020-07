Maharashtra Lockdown News: देश में कोरोना का संक्रमण (Coronavirus) दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है. देश में कोरोना के 10 लाख से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं. कोरोना महामारी का सबसे ज्यादा प्रकोप महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है. जहां हर दिन हजारों कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आ रहे हैं. महाराष्ट्र (Maharashtra Lockdown) में अभी तक 3 लाख से ज्यादा कोरोना के मरीज सामने आ चुके हैं और तेजी से यह ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है. बीते 24 घंटों में राज्य में 9 हजार से अधिक मामले सामने आए हैं. यही कारण है कि महाराष्ट्र में (Lockdown in Maharashtra) हॉटस्पॉट वाले इलाकों में एक बार फिर संपूर्ण लॉकडाउन (Maharashtra Total Lockdown) की प्रक्रिया शुरू हो गई है. Also Read - Delhi-Noida Border: 31 जुलाई से पहले नहीं खुलेंगी सीमाएं, आगे भी टल सकता है मामला, जानें क्या है अपडेट

महाराष्ट्र सरकार इसकी शुरुआत मुंबई और ठाणे से सटे इलाकों से कर सकती है. मुंबई (Lockdown In Mumbai) से सटे ठाणे (Lockdown in Thane) में आज से हॉटस्पॉट वाले इलाकों में संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जा रहा है. राज्य में यह लॉकडाउन 31 जुलाई तक जारी रहेगा. राज्य में हॉटस्पॉट वाले इलाकों में लगाए जा रहे लॉकडाउन को लेकर सरकार ने साफ किया है कि इन इलाकों में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है, जिसके चलते सरकार को यह कदम उठाना पड़ रहा है. इन इलाकों के साथ ही सरकार बाकि के इलाकों में मिशन 'बिगिन अगेन' पहले की तरह ही लागू रहेगा.

सरकार ने कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन नियमों को सख्ती से लागू करने की बात कही है. सरकार लॉकडाउन तोड़ने पर जुर्माना भी लगा सकती है. घरों से बाहर जाने के लिए सिर्फ उन्हीं लोगों को इजाजत दी जाएगी जो जरूरी सेवाओं से जुड़े हुए हैं.

अधिकारियों ने बताया कि चिकित्सकीय आपात स्थिति और आवश्यक सेवाओं को इस दौरान छूट दी गई है. जबकि अंतर-शहरीय बसों, ऑटो-रिक्शा और टैक्सी को इन इलाकों में नहीं आने दिया जाएगा.

लॉकडाउन के दौरान एक मरीज के एक साथ कैब या ऑटो-रिक्शा में एक ही व्यक्ति जा सकता है. बैंक, एटीएम, आईटी, भारतीय डाक, इंटरनेट और डाटा सेवाओं, दवा की दुकानों को भी लॉकडाउन में छूट दी गई है.’’

बता दें पिछले 24 घंटों में महाराष्ट्र में 9 हजार से ज्यादा कोरोना के मरीज सामने आए हैं. दिन पर दिन इस संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है. इससे पहले राज्य में 8,348 नए मामले सामने आए थे. राज्य में अब तक 3,00,937 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं.

जिनमें से 11,596 मरीजों की मौत हो चुकी है तो वहीं 1,65,663 मरीज ठीक हो चुके हैं. मुंबई में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1 लाख को पार कर चुकी है. देश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले मुंबई में अब तक 1,00,350 लोग इस वायरस से संक्रमित हो चुके हैं और 5650 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं.