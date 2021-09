Maharashtra Unlock: कोरोना महामारी की दूसरी लहर अब कमजोर पड़ चुकी है इसे देखते हुए लंबे समय से महाराष्ट्र में बंद धार्मिक स्थलों को 7 अक्टूबर से खोलने की इजाजत दे दी गई है. त्योहारों की शुरुआत हो रही है, ऐसे में नवरात्र के पहले दिन से राज्य में सभी मंदिरों के साथ अन्य धार्मिक स्थल भी खोल दिए जाएंगे. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से यह जानकारी दी गई है. बता दें कि विपक्षी दल लंबे समय से धार्मिक स्थलों को खोलने के लिए आंदोलन कर रही थी.Also Read - Schools Reopen News: उत्तराखंड में 21 सितंबर से खुल रहे हैं प्राइमरी स्कूल, छोटे बच्चों के लिए गाइडलाइन जारी

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा, 'राज्य में सभी धार्मिक स्थल सात अक्टूबर से खुलेंगे. महाराष्ट्र सरकार ने तीसरी लहर की तैयारी की है, लेकिन एहतियात बरतते हुए राज्य सरकार विभिन्न गतिविधियों में छूट दे रही है.' मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में संक्रमण के मामले कम हो रहे हैं लेकिन कोरोना वायरस का खतरा बना हुआ है.

Maharashtra: Religious places to reopen for the public from Oct 7 in the state; visuals from Mumba Devi Temple, Mumbai

“We’re very happy with this decision. Families have suffered due to the closure of temples. We’ll pray to God to end this COVID pandemic,” says a devotee pic.twitter.com/m84StGlsmg

