Maharashtra Unlock Latest Update: महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने 15 अगस्त से मुंबई लोकल ट्रेन (Mumbai Local Train) आम यात्रियों के लिए शुरू कर मुंबई के लोगों को बहुत बड़ी राहत दी है. इसके बाद अब लोगों की नजरें आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की आज होनेवाली कोरोना टास्क फोर्स (Corona Task Force) की बैठक पर टिकी हैं, जिसमें आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अनलॉक के लिए कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं. सोमवार को होनेवाली इस बैठक में मुख्यमंत्री कोरोना की परिस्थितियों का जायजा लेंगे. इसके बाद अनलॉक के तहत कितनी छूट दी जा सकती है, इस बारे में निर्णय लिया जाएगा.Also Read - Mumbai Local Update: मुंबई लोकल में इन लोगों को 15 अगस्त से सफर की इजाजत, लेकिन पहले करना होगा यह जरूरी काम; उद्धव ठाकरे का ऐलान

Maharashtra Chief Minister Uddhav Thackeray to hold a virtual meeting with the COVID Task Force today at 8:30 pm. Discussion over easing of restrictions is expected.

