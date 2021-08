Maharashtra Unlock Latest Update: देश में कोरोना की दूसरी लहर का कहर कम होने के बाद ज्यादातर राज्यों में लॉकडाउन पाबंदियों में ढील दी गई है. अनलॉक के माध्यम से धीरे-धीरे जरूरी गतिविधियों को दोबारा बहाल किया जा रहा है. इन सबके बीच महाराष्ट्र सरकार ने भी कोरोना के मामले कम होने के बाद पाबंदियों में कुछ और ढील का ऐलान किया है. न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट के अनुसार, महाराष्ट्र सरकार की ताजा गाइडलाइंस में राज्य में अब होटल और रेस्टोरेंट का संचालन रात 10 बजे तक करने की इजाजत दे दी गई है.Also Read - Maharashtra News: महाराष्ट्र में फिर मंंडरा रहा कोरोना का खतरा, Covid Task Force ने चेताया-जल्द आएगी तीसरी लहर

सरकार की तरफ से जारी ताजा दिशा निर्देशों के अनुसार, राज्य में होटल और रेस्टोरेंट को 4 बजे शाम की जगह रात 10 बजे तक खोला जा सकेगा. हालांकि सिनेमाघर और धार्मिक स्थलों को फिलहाल बंद रखने का फैसला किया गया है. राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि 15 अगस्त से राज्य में कई पाबंदियों में ढील दी जा रही है. Also Read - Mumbai Local Train Latest Update:15 अगस्त से शुरू हो रही मुंबई लोकल ट्रेन सेवा, आज से जारी किए जा रहे पास, ले लें अपना QR कोड

Maharashtra Government allows the operations of hotels and restaurants till 10 pm in the state. As of now hotels and restaurants were allowed to operate till 4 pm only. Detailed SoP to be issued shortly.

— ANI (@ANI) August 11, 2021