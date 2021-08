Maharashtra Unlock Update: कोरोना के मामले कम होने के बाद महाराष्ट्र में भी अनलॉक की शुरुआत होगी. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) ने कहा कि जिन जिलों में कोरोना (Maharashtra Unlock latest Update) के मामले कम हैं वहां अब रात 8 बजे तक दुकानें खुलेंगी. सांगली दौरे पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने दुकानदारों को राहत देने का फैसला लिया. मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार जिन जिलों में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या कम है, वहां रात 8 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी. मुख्यमंत्री की घोषणा के कुछ घंटों बाद इसे लेकर सरकारी आदेश जारी कर दिया गया.Also Read - Maharashtra Unlock Latest Update: अनलॉक पर महाराष्ट्र के CM उद्धव ठाकरे का बड़ा ऐलान- की यह घोषणा...

महाराष्ट्र सरकार की तरफ से जारी ताजा गाइडलाइंस के बाद बाद अब शनिवार और रविवार छोड़कर सभी दिन मॉल खुल सकेंगे. इसके साथ ही जिम, स्पा और सैलून सप्ताह के दिनों में रात 8 बजे तक खुल सकते हैं. हालांकि शनिवार को दोपहर 3 बजे तक इन्हें अपना काम करने की इजाजत होगी, लेकिन रविवार को ये सभी बंद रखे जाएंगे. वहीं, रेस्टोरेंट की बात करें तो पहले की तरह ही शनिवार और रविवार को छोड़ हफ्ते के पांचों दिन शाम 4 बजे तक वे खुले रह सकेंगे. Also Read - Maharashtra Lockdown Unlock News: महाराष्ट्र में कब होगा अनलॉक का ऐलान, स्वास्थ्य मंत्री दिला रहे भरोसा, सीएम उद्धव ने साधी चुप्पी

Maharashtra Govt issues new "break the chain" order where 11 dists incl Kolhapur, Sangli, Satara & Pune to have level 3 unlock(ease of restrictions). Decision on reducing imposed restrictions in Mumbai, Mumbai suburban & Thane dists to be taken by Disaster Management Authorities pic.twitter.com/YR3DtSouVB

महाराष्ट्र सरकार की तरफ से जारी नया ‘ब्रेक द चेन’ ऑर्डर के अनुसार, कोल्हापुर, सांगली, सतारा, पुणे, रत्नागिरी, सिंधुदूर्ग, सोलापुर, अहमदनगर समेत 11 जिलों में लेवल 3 अनलॉक (प्रतिबंधों में छूट) है.

मालूम हो कि दुकानदार और व्यापारी संघ लगातार मांग कर रहे हैं कि जिन इलाकों में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या कम है वहां सभी दुकानें खोली जाएं. मुख्यमंत्री के इस फैसले के बाद सभी दुकानदार और व्यापारी खुश हैं और सभी अब सरकारी आदेश का इंतजार कर रहे हैं. मालूम हो कि फिलहाल दुकानों सिर्फ 4 बजे तक ही खोलने की इजाजत है.

Shops will be permitted to remain open till 8 pm instead of 4 pm in the districts where COVID infections have reduced. Restrictions will continue in those districts where the infection is still on rise: Maharashtra CM Uddhav Thackeray pic.twitter.com/mXRcEAf6mr

