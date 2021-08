Maharashtra Unlock News: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Maharashtra CM Uddhav Thackeray)ने सोमवार को कोविड टास्क फोर्स (Covid Task Force)के साथ अहम बैठक की, लोगों को इंतजार था कि इस बैठक के बाद सीएम ठाकरे अनलॉक में कुछ और छूट देने का ऐलान करेंगे. लेकिन, लोगों की उम्मीदों पर फिलहाल पानी फिर गया है, क्योंकि सीएम ने अनलॉक को लेकर किसी तरह की गाइडलाइन फिलहाल जारी नहीं की है. सोमवार को सीएम ने कोविड टास्क फोर्स की बैठक में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका, ऑक्सीजन की जरूरत, वैक्सीनेशन बढ़ाने, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और ट्रैकिंग बढ़ाने समेत कई अहम मुद्दों पर बातचीत की.Also Read - Maharashtra Unlock Latest Update: महाराष्ट्र में कब दी जाएगी और पाबंदियों में ढील? कोविड टास्क फोर्स की बैठक के बाद सामने आई यह जानकारी

जल्द ही अनलॉक की नई गाइडलाइन जारी होगी

महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के साथ बैठक में कोविड टास्क फोर्स ने इस बात पर भी चर्चा की है कि कैसे सावधानी के साथ राज्य के कुछ क्षेत्रों में लॉकडाउन के प्रतिबंधों पर ढील दी जा सकती है. बैठक में कहा गया कि टास्क फोर्स इसके लिए नई गाइडलाइन बना रहा है. सरकार बाद में इस गाइडलाइन को जारी करेगी.

वहीं, अनलॉक में सिनेमाघर और थियेटर को खोलने का इंतजार कर रहे कलाकारों में इस बात की नाराजगी है कि अबतक पाबंदियां लागू हैं, जिसकी वजह से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. मुंबई में इसे लेकर थियेटर के कलाकारों ने प्रदर्शन किया और अपनी नाराजगी जताते हुए कहा कि सरकार को हमपर ध्यान देना होगा. जल्द सिनेमाघर को खोलने का फैसला लेना होगा. हमें अब घर चलाने में दिक्कत हो रही है.

Maharashtra | Theatre artists staged protest in Mumbai’s Dadar area demanding reopening of theatres. Bollywood actor Vijay Patkar & others were detained by police.

“The govt has to pay attention to us. It’s facing problems, but we have to run our homes too,” said Patkar (09.08) pic.twitter.com/V6HKKJQ3gx

— ANI (@ANI) August 9, 2021