Maharashtra Unlock News: महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण एलान किया है, जिससे शुरू हो रहे त्योहारों को लेकर आम नागरिकों के लिए ये खबर किसी खुशखबरी से कम नहीं है. कल यानी 7 अक्टूबर को , नवरात्रि के ठीक पहले दिन से महाराष्ट्र के सारे मंदिरों को खोलने का ऐलान किया गया है. सबसे पहले शिर्डी के साईं मंदिर को खोलने की खबर मिली थी और अब मुंबई के दादर स्थित प्रसिद्ध सिद्धिविनायक गणपति मंदिर को भी कल से खोलने की अनुमित दी गई है. काफी समय से बंद मंदिरों के फिर से खोलने की खबर भक्तों के लिए बड़ी खुशखबरी है. मंदिरोंके खुलने की बात सुनकर लोगों का कहना है वह सरकार के इस निर्णय से काफी खुश है और जो भी नियम लागू किये गए है उनका हम स्वागत करते है.Also Read - Shirdi Sai Temple Reopen Latest Update: 7 अक्टूबर से खुल जाएगा शिर्डी साई मंदिर, गाइडलाइंस जारी

महाराष्ट्र में अहमदनगर जिले के शिर्डी के साईंबाबा मंदिर में रोजाना ऑनलाइन पास रखने वाले कम से कम 15,000 श्रद्धालुओं को प्रवेश करने की अनुमति होगी तो वहीं दादर स्थित सिद्धि विनायक मंदिर में भगवान के दर्शन क्यूआर कोड के जरिए होंगे. सिद्धि विनायक ट्रस्ट ने इसकी जानकारी दी है कि मंदिर के ऐप पर क्यू आर कोड की प्री बुकिंग करानी होगी और हर घंटे एक बार में सिर्फ 250 लोगों को ही क्यू आर कोड जारी किया जाएगा. Also Read - Maharashtra Unlock: उद्धव सरकार का बड़ा ऐलान-7 अक्टूबर से खुलेंगे सभी धार्मिक स्थल, स्कूल खोलने की भी इजाजत

Mumbai | Siddhivinayak temple to reopen tomorrow- 7th October for devotees. All devotees will be allowed only through pre-booking QR codes on Temple Trust’s app. Only 250 devotees to be issued QR codes every hour for darshan: Shree Siddhivinayak Ganapati Temple Trust

— ANI (@ANI) October 6, 2021