Maharashtra Corona Update: देश में कोरोना का कहर जारी है. हर दिन कोरोना के रिकॉर्ड नए मामले सामने आ रहे हैं. कोरोना के कहर पर काबू पाने के लिए देश के ज्यादातर राज्यों में लॉकडाउन (Maharashtra) लागू है. लॉकडाउन की वजह से हालांकि कोरोना के मामलों में कई आई है. महाराष्ट्र कोरोना से सबसे ज्यादा बेहाल है. हालांकि महाराष्ट्र और दिल्ली में लॉकडाउन (Delhi Lockdown) का असर देखा जा सकता है. महाराष्ट्र में सोमवार को कोरोना के 37,236 नए मामले सामने आए और इस दौरान 549 लोगों की मौत हो गई. महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे के दौरान 61,607 मरीज कोरोना को मात देने में भी सफल रहे हैं. Also Read - Corona Update 05th May: महाराष्ट्र में पहली बार एक दिन में रिकॉर्ड 920 की मौत और 57,640 नए केस, जानें आपके राज्य का क्या है ताजा अपडेट...

इसके साथ ही महाराष्ट्र में अब कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा बढ़कर 51,38,973 हो गया है. राज्य में फिलहाल 5,90,818 एक्टिव केस है और अब तक 44,69,425 लोग इससे पूरी तरह ठीक हो चुके हैं. महाराष्ट्र में अब तक 76,398 लोग इस जानलेवा वायरस का शिकार बन चुके हैं.

Mumbai reports 1,794 new #COVID19 cases, 74 deaths and 3,580 recoveries in the last 24 hours

Total positive cases: 6,78,269

Total active cases: 45,534 pic.twitter.com/rfzZ7cuAHq

— ANI (@ANI) May 10, 2021