Maharashtra vidhan Parishad election: महाराष्ट्र में विधानपरिषद के चुनाव में 6 सीटो के लिए हुए चुनाव में बीजेपी को करारा झटका लगा हैं. इन 6 सीटो में से सिर्फ एक सीट को छोड़कर बाकी सारी सीटे बीजेपी या तो हार गई या फिर हारने के नजदीक हैं. नागपुर की सीट पर पिछले 50 सालो से ज्यादा का वक्त से ये सीट बीजेपी के पास थी इस बार वो हार के कगार पर है. पुणे की सीट एनसीपी ने जीत ली है.

जीत गए, वहीं औरंगाबाद सीट पर भी एनसीपी ने ही जीत हासिल की है. वहीं धुले सीट ही बीजेपी जीत सकी है. पुणे शिक्षक सीट पर कांग्रेस जीत के करीब है. वहीं अमरावती शिक्षक सीट पर शिवसेना के उम्मीदवार जीत के करीब हैं.

महाराष्ट्र विधानपरिषद में मिली हार पर भाजपा नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस ने कहा कि हमारी उम्मीद के मुताबिक परिणाम नहीं आया है. हमने मात्र एक सीट जीती है. हमें हराने के लिए तीन पार्टियां एकसाथ खड़ी थीं.

The results of Maharashtra Legislative Council polls are not as per our expectations. We were expecting more seats but won only one. We miscalculated the combined power of the three parties (Maha Vikas Aghadi): Devendra Fadnavis, BJP leader & former Maharashtra CM pic.twitter.com/KtzuS7OwQn

