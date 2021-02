Maharashtra Wardha Night Curfew: महाराष्ट्र में अचानक बढ़ते कोरोना के नए मामलों (Coronavirus in Maharashtra) के बीच वर्धा जिल में नाइट कर्फ्यू (Wardha Night Curfew) लगाने की घोषणा की गई है. प्रशासन ने कहा है कि महाराष्ट्र के वर्धा जिले में शनिवार रात आठ बजे से सोमवार सुबह आठ बजे तक कर्फ्यू लगाया रहेगा. हालांकि इस दौरान मेडिकल स्टोर्स और अत्यावश्यक सेवाओं को छूट मिलेगी. लेकिन इसके अलावा सबकुछ बंद रहेगा. महाराष्ट्र के वर्धा जिले में स्कूलों और कॉलेजों (Schools, colleges to remain closed in Wardha) को कोरोना वायरस के मामलों की बढ़ती संख्या के बीच बंद रहने का आदेश दिया गया है. वर्धा के जिला कलेक्टर प्रेरणा एच देशभर ने कहा कि अगले नोटिस तक संस्थाएं बंद रहेंगी. Also Read - Lockdown: कोरोना के मामले बढ़े तो यहां लगाया गया Weekend lockdown, बाजारों की टाइमिंग भी बदल गई...

बता दें कि महाराष्ट्र में 75 दिनों के अंतराल के बाद बृहस्पतिवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 5,000 से अधिक नए मामले सामने आए. प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि 5,427 लोगों में कोविड-19 का संक्रमण पाया गया है,इसके साथ ही कुल मामले बढ़कर 20,81,520 पहुंच गए हैं.

इसी को देखते हुए राज्य सरकार ने जहां केस बढ़ रहे हैं वहां सावधानी बरतने को लेकर निर्देश जारी किए हैं. बता दें कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र के दो जिलों में पहले ही लॉकडाउन लगा दिया गया है. यवतमाल जिला प्रशासन और अमरावती में सप्ताहांत में लॉकडाउन लागू करने की घोषणा की गई है.

वहीं वर्धा नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया गया है. इस दौरान पेट्रोल पंप भी बंद रखने को कहा गया है. कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए जिला प्रशासन ने ये फैसला किया है.