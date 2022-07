Maharashtra Govt Trust Vote: महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) सरकार ने सोमवार को हुए फ्लोर टेस्ट (Floor Test) में विश्वास मत हासिल कर लिया. एकनाथ शिंदे सरकार के समर्थन में 164 वोट पड़े. वहीं, विरोध में सिर्फ 99 मत डाले गए. विश्वास प्रस्ताव पर हुए मतदान के दौरान विपक्ष के चार विधायक वोट नहीं डाल पाये. इनमें पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता अशोक चव्हाण, विजय वडेट्टीवार और NCP के अन्ना बंसोडे, संग्राम जगताप शामिल हैं. ये चारों लेट हो गये थे और इन्हें सदन के अंदर जाने नहीं दिया गया. मालूम हो कि इससे पहले रविवार को हुए स्पीकर पद के चुनाव में भी BJP और एकनाथ शिंदे गुट के प्रत्याशी राहुल नार्वेकर इतने ही वोटों से जीत हासिल किये थे.Also Read - Maharashtra Govt Trust Vote: महाराष्ट्र की एकनाथ सरकार ने पास की फ्लोर टेस्ट की 'अग्निपरीक्षा', जीता विश्वास मत | LIVE UPDATE

Maharashtra CM Eknath Shinde wins the trust vote by a 164-99 margin, 3 members abstained from voting. pic.twitter.com/ZbaM54n1fd

