महाराष्ट्र सरकार में मंत्री धनंजय मुंडे (Dhananjay Munde) की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है. न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट के अनुसार, NCP नेता और महाराष्ट्र के सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे (Dhananjay Munde) को दिल का दौरा पड़ने के बाद मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल (Breach Candy Hospital) में भर्ती कराया गया है. ANI की रिपोर्ट के अनुसार, धनंजय मुंडे को माइनल हर्ट अटैक के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया.

Maharashtra's Social Justice Minister and NCP leader

Dhananjay Munde admitted to Breach Candy Hospital in Mumbai after he suffered a minor heart attack.

