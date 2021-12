महाराष्ट्र में Omicron के 7 नए मामले सामने आए, कुल संख्या 17 हुई; 3 साल के बच्चे को हुआ संक्रमणMaharashtra’s Omicron cases Update: महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के Omicron वेरिएंट के 7 और नए मामले सामने आए हैं जिससे राज्य में इस बेहद संक्रामक वेरिएंट के कुल मामले 10 से बढ़कर 17 हो गए हैं. बता दें कि इससे पहले सरकार ने शुक्रवार को कहा था कि भारत में अब तक कोरोना वायरस के ओमीक्रोन स्वरूप के 25 मामलों का पता चला है और सभी मामलों में मुख्य रूप से हल्के लक्षण देखे गए हैं. लेकिन अब इनमें 7 और नए मामले जुड़ गए हैं यानी अब भारत में ओमीक्रोन के मामले बढ़कर 32 हो गए हैं.Also Read - Bedroll in Train IRCTC Update: ट्रेनों में कब से मिलेंगे बेडरोल? रेल मंत्री बोले- ओमीक्रोन के कारण सोच-समझ कर फैसला करेगा रेलवे

ये नए मामले महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई और पुणे शहर से आए हैं. राज्य सरकार द्वारा महाराष्ट्र में सात और मामलों की पुष्टि की गई है. लेकिन इसमें चौंकाने वाली बात ये है कि इनमें से तीन मामले मुंबई के हैं और एक मरीज तीन साल का बच्चा है. एशिया की सबसे बड़ी स्‍लम बस्‍ती धारावी (Omicron Case In Dharavi) में भी ओमीक्रोन वैरिएंट का केस सामने आया है. जिस शख्‍स की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, वह तंजानिया से वापस लौटा था. और अब सेवनहिल्स अस्पताल में भर्ती है. उसके 2 कॉन्टैक्ट का भी पता चला है. खबरों के मुताबिक मुंबई में ओमीक्रोन वेरिएंट के 3 मामले सामने आए हैं. Also Read - Omicron cases in India Update: देश में ओमाइक्रोन के अब तक कुल 25 केस, यहां बढ़ी चिंता

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के अनुसार, चिकित्सकीय रूप से, ओमीक्रोन अभी तक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली पर बोझ नहीं डाल रहा है, लेकिन सतर्कता बनाए रखनी होगी. महामारी पर संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में सरकार ने कहा था कि भारत में ओमीक्रोन स्वरूप के अब तक 25 मामले सामने आ चुके हैं. राजस्थान में नौ, गुजरात में तीन, महाराष्ट्र में 10 (अब 17), कर्नाटक में दो और दिल्ली में एक व्यक्ति में इस संक्रमण की पुष्टि हुई है. Also Read - Vicky Kaushal Katrina Kaif Home: अनुष्का शर्मा-विराट कोहली के पड़ोसी बनेंगे कैटरीना-विक्की, खूब जमेगी दोस्ती

स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा, ‘‘अब तक ओमीक्रोन स्वरूप से संक्रमित मरीजों में मुख्य रूप से हल्के लक्षण देखे गए हैं.’’ सरकार के मुताबिक विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने यह रेखांकित किया है कि टीकाकरण दर में वृद्धि के साथ विश्व स्तर पर लोक स्वास्थ्य और सामाजिक उपायों का अनुपालन कम हो रहा है.