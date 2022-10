Maharshtra, Palghar, Virar, Dance, Garba, death, heart attck, heart fail, देश में अब ह्रदय रोग गंभीर रूप ले चुका है. बुजुर्ग तो बुजुर्ग अब बहुत कम उम्र के युवाओं का दिल अचानक से धड़कना बंद कर रहा है. आए दिन इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं. ऐसा ही एक वाकया महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से लगे पालघर के विरार में सामने आया है, जहां गरबा के पंडाल में 35 साल का एक युवक डांस करते हुए अचानक गिर पड़ा और जब उसे अस्पताल ले जाया गया, तो उसे देखने पहुंचे पिता के सामने ही डॉक्टरों उसे मृत घोषित कर दिया. अपने बेटे की मौत से पिता को गहरा सदमा लगा और वह भी वहीं गिर पड़े. डॉक्टरों ने यह देखा कि मृतक युवक के पिता की भी जान चली गई है. इसके बाद डॉक्टरों ने पिता भी मृत घोषित कर दिया.Also Read - Viral Video: गरबा खेलते-खेलते 21 साल के युवक की हार्ट अटैक से मौत, देखें Live Video

A 35-year-old man collapsed while dancing at a Garba event in Palghar’s Virar. He was rushed to a hospital where he was declared dead. After learning about his son’s death, the man’s father also collapsed & died in the hospital. Case of accidental death registered: Arnala Police

