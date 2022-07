Future of MVA : महाराष्ट्र में हालिया घटे राजनीतिक घटनाक्रम के बाद उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) की अगुवाई वाली महाविकास अघाड़ी (Maha Vikas Aghadi) सत्ता से बेदखल हो गई. शिवसेना से ही बगावत करके एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) ने अपना एक अलग गुट बनाया और BJP के समर्थन से राज्य में सरकार बना ली. महाविकास अघाड़ी (Maha Vikas Aghadi) तीन दलों का गठबंधन है, जिसमें उद्धव के नेतृत्व वाली शिवसेना (Shiv Sena), शरद पवार (Sharad Pawar) के नेतृत्व वाली NCP और कांग्रेस शामिल है. चुनाव के बाद गठबंधन कर सरकार बनाने वाले इन तीनों दलों का पिछले 31 महीनों का सफऱ आसान नहीं था. कई मौकें पर तीनों दलों की विचारधाराएं एक दूसरे से टकराती रही. उस वक्त तो ‘सत्ता’ एक कारण था और सभी दल इस मजबूरी के तहत अपने अपने स्तर पर समझौते करते रहे लेकिन अब क्या (Future of MVA)?Also Read - शिवसेना सांसद संजय राउत से ED ने 10 घंटे तक की पूछताछ, बाहर आकर बोले- मैं निडर हूं, कभी गलत नहीं किया

सत्ता में नहीं रहने के बाद इन राजनीतिक दलों के सामने साथ मिलकर काम करने की चुनौती होगी. सियासी ड्रामे के दौरान NCP और कांग्रेस ने उद्धव का भरसक समर्थन किया, सहानूभुति जताते हुए एकदजुटता दिखाते रहे, लेकिन अब असली परीक्षा किसी चुनाव में होगी, जब सभी दल अपने अपने एजेंडे के साथ चुनाव में उतरेंगे.

शिवसेना और कांग्रेस से बेहतर स्थिति में NCP

अगर महाराष्ट्र के राजनीतिक हालातों पर नजर डालें तो गठबंधन की तीनों पार्टियों में NCP, शिवसेना और कांग्रेस से बेहतर स्थिति में है. शरद पवार (Sharad Pawar) ने महाराष्ट्र के लिए अपना रोडमैप तैयार कर लिया है. इधर अजीत पवार (Ajit Pawar), जो उद्धव सरकार में वित्त मंत्री थे, उन्होंने इस बात का विशेष ध्यान रखा है कि उनके विधायकों के निर्वाचन क्षेत्र में सरकारी योजनाओं के लिए पर्याप्त फंड पहुंचा है. इसलिए जमीनी स्तर पर एनसीपी के खिलाफ नाराजगी नहीं है, जबकि शिवसेना टूट चुकी है और कांग्रेस राज्य में नेतृत्वहीन है. ऐसे में यह कहना अनुचित नहीं होगा कि महाविकास अघाड़ी की ड्राइवर सीट पर उद्धव की बजाय अब शरद पवार हैं.

शिवसेना ने अपने हिंदुत्व के साथ किया समझौता

महाविकास अघाड़ी के अस्तित्व में आने के लिए कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी ने एक दूसरे के साथ वैचारिक मतभेदों को अलग रखते हुए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया था. जहां शिवसेना ने अपने हिंदुत्व के एजेंडे को बाहर रख दिया था. यहां से शिवसेना के भीतर असंतोष की भावना बाहर आई और एकनाथ शिंदे की अगुवाई में विधायक अलग हुए. जाहिर है, उद्धव अब ये गलती दोबारा नहीं दोहराएंगे और अगर हिंदुत्व को साथ रखा तो एमवीए का बरकरार रहना भी मुश्किल में है.