मुंबई: एनसीपी नेता माजिद मेमन ने कहा कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत अपने जीवनकाल के दौरान उतने प्रसिद्ध नहीं थे, जितने मृत्यु के बाद हुए. उनकी पार्टी राकांपा ने उनकी इस टिप्पणी पर असहमति जताते हुए खुद को इससे अलग कर लिया, वहीं, बीजेपी ने मेमन के बयान पर निशाना साधा है. Also Read - SSR Case:रिया चक्रवर्ती का मोबाइल नंबर समझ लोगों ने युवक को निकाली गालियां, पुलिस में शिकायत की नौबत आई

राकांपा ने कहा कि यह मेमन की निजी राय है और पार्टी की नहीं. पूर्व राज्यसभा सदस्य एवं प्रमुख वकील मेमन ने यह भी कहा कि मीडिया में आजकल भारतीय प्रधानमंत्री और अमेरिकी राष्ट्रपति से अधिक दिवंगत अभिनेता की खबरें चल रही हैं. Also Read - बिहार में विकास हुआ फेल, तो सुशांत के सहारे चुनावी नैया पार करने की कोशिश: शिवसेना

एनसीपी राज्‍यसभा सदस्‍य माजिद मेमन के पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं आने लगीं, तो मेमन ने कहा कि उनकी टिप्पणियों में किसी भी तरह से दिवंगत एक्‍टर का अपमान नहीं किया गया है. बता दें कि बांद्रा इलाके में 14 जून को 34 वर्षीय राजपूत को अपने अपार्टमेंट में फांसी से लटका पाया गया था. Also Read - मुंबई: सुबह टहलने निकली 15 साल की लड़की को कार में खींचा, गैंगरेप के बाद हाइवे पर फेंका

There is so much noise on my tweet on Sushant . Does it mean that Sushant was not popular during his life time or that he should not get justice ? Certainly not. Misinterpretation should be avoided.The tweet doesnot in any way insults or belittle him.

