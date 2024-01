छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम समेत मुंबई के कई प्रमुख संग्रहालयों को बम से उड़ाने की धमकी; पुलिस ने शुरू की जांच

Maharashtra News Today: देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के कई प्रमुख म्यूजियम को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है. मुंबई पुलिस के हवाले से न्यूज एजेंसी ANI ने बताया कि कोलाबा में स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम (Chhatrapati Shivaji Maharaj Museum) और वर्ली में स्थित नेहरू विज्ञान केंद्र (Nehru Science Center) समेत कई प्रमुख म्यूजियम में विस्फोट की धमकी वाले ईमेल (Email) मिले हैं.

Mumbai: Major museums including the Chhatrapati Shivaji Maharaj Museum in Colaba and Nehru Science Center in Worli received emails threatening a blast. Police and bomb disposal squad investigated the museums which received the emails. No trace of any explosives was found: Mumbai…

— ANI (@ANI) January 5, 2024