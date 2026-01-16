  • Hindi
BMC के सबसे धनी उम्मीदवार की संपत्ति 14 साल में 1900% बढ़ी, अलीबाग में 29 प्लॉट समेत कुल 124 करोड़ की दौलत के मालिक

बीएमसी चुनाव के नतीजे 16 जनवरी 2026 शाम तक घोषित हो जाएंगे, जहां यह देखना दिलचस्प होगा कि सबसे अमीर उम्मीदवार की लोकप्रियता कितनी है.

मकरंद नार्वेकर
बीएमसी चुनाव 2026 के नतीजे आज ही कुछ देर में साफ होने वाले हैं. इस चुनावों में खड़े होने वाले कैंडिडेट्स में सभी किसी न किसी काम के लिए अपनी अलग पहचान बनाते हैं. उन्हीं में से एक मकरंद नार्वेकर हैं जो अपनी दौलत के लिए जाने जाते हैं. बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) चुनाव 2026 में उम्मीदवारों के हलफनामों ने राजनीतिक हलकों में खलबली मचा दी है. इनमें सबसे ज्यादा चर्चा भाजपा उम्मीदवार मकरंद नार्वेकर की हो रही है, जिन्होंने अपनी कुल संपत्ति 124.4 करोड़ रुपये घोषित की है. यह आंकड़ा उन्हें बीएमसी चुनाव के सबसे अमीर उम्मीदवारों में शीर्ष पर रखता है. महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर के छोटे भाई मकरंद इस बार वार्ड नंबर 226 से तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं.

संपत्ति में भारी उछाल

  • मकरंद नार्वेकर के चुनावी हलफनामे के अनुसार, उनकी संपत्ति में पिछले 14 वर्षों में करीब 1900 प्रतिशत की वृद्धि हुई है.
  • वर्ष 2012 में जब उन्होंने पहली बार निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था, तब उनकी कुल संपत्ति मात्र 3.67 करोड़ रुपये थी.
  • 2017 में भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ते समय यह बढ़कर 6.32 करोड़ रुपये हो गई.
  • अब 2026 में यह राशि 124.4 करोड़ रुपये पहुंच गई है.
  • हलफनामे में पिछले 9 वर्षों में 1,868 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है (पत्नी की संपत्ति सहित). उनकी चल संपत्ति 32.14 करोड़ रुपये और अचल संपत्ति 92.32 करोड़ रुपये है.
  • इसमें देय राशि 16.68 करोड़ रुपये भी शामिल है. वित्तीय वर्ष 2025-26 में उनकी कुल आय 2.77 करोड़ रुपये बताई गई है.

प्रमुख संपत्तियां और निवेश

मकरंद नार्वेकर पेशे से एडवोकेट हैं. उनकी प्रमुख संपत्तियों में दक्षिण मुंबई के कोलाबा इलाके में 7.99 करोड़ रुपये का फ्लैट शामिल है, जिसे अक्टूबर 2021 में खरीदा गया था. सबसे बड़ा हिस्सा रायगढ़ जिले के अलीबाग क्षेत्र में कृषि भूमि का है. अक्टूबर 2022 से नवंबर 2025 के बीच उन्होंने 27 कृषि भूमि पार्सल खरीदे हैं, जिनकी कुल वैल्यूएशन करीब 89.91 करोड़ रुपये है. पत्नी रचना के नाम दो और प्लॉट हैं, जिनकी वैल्यू 2.41 करोड़ रुपये है. कुल मिलाकर परिवार के पास अलीबाग में 29 प्लॉट हैं. उनके पास बैंक डिपॉजिट 6.66 लाख रुपये, तीन वाहन (दो टोयोटा फॉर्च्यूनर और एक मारुति ग्रैंड विटारा) और परिवारजनों व अन्य से 30.11 करोड़ रुपये की राशि बकाया है.

राजनीतिक पृष्ठभूमि और चुनाव

47 वर्षीय मकरंद नार्वेकर बीएमसी में दो बार पार्षद रह चुके हैं. वे वार्ड 226 (दक्षिण मुंबई क्षेत्र) से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं. उनकी भाभी हर्षिता नार्वेकर भी पड़ोसी वार्ड 225 से चुनाव लड़ रही हैं, जिनकी घोषित संपत्ति 63.62 करोड़ रुपये है. बीएमसी चुनाव में करीब 35 प्रतिशत उम्मीदवार करोड़पति हैं.

फ़रहा फ़ातिमा

